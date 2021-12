Einer der beiden neuen Anlaufpunkte in der Region für Impfwillige: die Alte Fabrik in St. Ilgen. Foto: Alex/Frenzel

Von Christoph Moll

Leimen-St. Ilgen/Bammental. Derzeit ist die Nachfrage nach Corona-Impfungen wieder besonders hoch, Termine bei Hausärzten und Impfaktionen sind meist rasend schnell vergeben. Für Entlastung sollen sogenannte "Dauerhafte Impfaktionen" (DIA) sorgen. Sie sind als Ersatz für die Ende September geschlossenen großen Impfzentren gedacht. Da es zahlreiche dieser DIA geben soll, rückt die Impfung auch örtlich näher. Diese Woche öffnen zwei DIA im Leimener Stadtteil St. Ilgen und in Bammental.

In St. Ilgen geht es am morgigen Donnerstag, 2. Dezember, los – und zwar im Erdgeschoss der Alten Fabrik in der Theodor-Heuss-Straße 41, wo aktuell eine Kunstausstellung läuft. Geimpft wird an drei Tagen die Woche jeweils von 8.30 bis 18 Uhr: dienstags, donnerstags und sonntags. In Bammental werden die Spritzen im Foyer der Elsenzhalle am Vertusplatz 1 gesetzt – und zwar ab Freitag, 3. Dezember, immer montags, mittwochs und freitags zu denselben Uhrzeiten.

Auch in der Elsenzhalle in Bammental wird nun geimpft. Foto: Alex/Frenzel

"Es wurde gemeinsam mit den Kommunen erörtert, welche Liegenschaften für Impfungen zur Verfügung gestellt werden können", berichtet Landkreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage. "Hierbei wurden verschiedene Aspekte, wie beispielsweise Größe, Erreichbarkeit und Barrierefreiheit berücksichtigt." Es seien keine Umbauten erforderlich gewesen, die Funktionsbereiche der DIA würden durch Messebau-Elemente abgetrennt. Pro Öffnungstag seien in jeder DIA zwei mobile Impfteams mit je fünf Personen in zwei Schichten im Einsatz. "Die Mittel für das Personal werden durch das Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt", so Hartmann. "Es handelt sich sowohl um Personal des Rhein-Neckar-Kreises als auch um Personen, die über Personaldienstleister akquiriert werden."

Und so ist der Ablauf vor Ort: Impfwillige werden vor der Impfung registriert und aufgeklärt, danach ist eine Ruhezeit vorgesehen. Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis und – sofern vorhanden – die Krankenversicherungskarte. Um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, kann vorab der Aufklärungsbogen ausgefüllt und zur Impfung mitgebracht werden. Das Dokument kann vorher ausgefüllt und ausgedruckt werden.

Impfungen erhalten nur angemeldete Personen. Die Terminbuchung ist seit Kurzem immer 14 Tage im Voraus sowohl telefonisch als auch online möglich: unter Telefon 06221/5221881 montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr sowie auf der Website des Rhein-Neckar-Kreises. Bei allen Impfaktionen stehen die Vakzine der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Für Auffrischimpfungen soll ein Mindestabstand von sechs Monaten zur Grundimmunisierung eingehalten werden.

Pro Tag sind 200 Impfungen möglich. "Der gewünschte Impfstoff kann ausgewählt werden, allerdings besteht aufgrund der Lieferbeschränkungen des Impfstoffs der Firma Biontech keinen Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff", betont Sprecherin Hartmann.

Betrieben werden die DIA vom Rhein-Neckar-Kreis. Dieser koordiniert zusammen mit der Universitätsklinik Heidelberg den Einsatz der mobilen Impfteams in der Region. Insgesamt sind nun deren 20 im Einsatz. Diese sind für mehr als 1,3 Millionen Menschen zuständig. Aktuell sieht das Konzept des Landes Baden-Württemberg laut Hartmann eine Öffnung bis 30. April 2022 vor.

