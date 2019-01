In Leimen wurden die Bäume am Badener Platz gesammelt und verladen. Foto: Katzenberger-Ruf

Leimen. (kaz) Großeinsatz am Samstagvormittag für die Jugendfeuerwehren in der Region: Allein in Leimen, St. Ilgen, Gauangelloch waren rund 80 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen unterwegs. Ihre Mission: Alle Weihnachtsbäume am Straßenrand einsammeln. "Wie viele das jedes Jahr sind, haben wir noch nie gezählt", so Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Armin Nelius. Nur so viel: Der erste "Presswagen" der AVR fuhr mit einer Ladung über sieben Tonnen zur Annahmestelle nach Wiesloch.

Derweil türmt sich auf dem Badener Platz in Leimen das Nadelgehölz erneut auf. Mit dem Traktor kommt Kai Brümmer angetuckert. In der Fahrerkabine hängt eine vergessene Christbaumkugel, die Scheinwerfer sind mit Adventskränzen geschmückt, auf der Kühlerhaube thront ein Weihnachtsbäumchen, das eigentlich noch ganz gut aussieht. Doch das nützt ihm nichts: Es wird wie alle anderen erst im Presswagen und dann im Häcksler landen. O Tannenbaum, aus der Traum!

Ob groß, ob klein, gerade oder krumm: So auf einem Haufen liegend sind alle Bäume irgendwie gleich. Egal, ob sie mit wählerischen Blick auf ihren Wuchs erst nach längerem Hin und Her oder einfach auf den letzten Drücker gekauft wurden, geschmückt drinnen oder draußen standen, nadelten oder nicht. Ihre Entsorgung ist eine anstrengende Arbeit. Durch den Schneefall in der Nacht waren die Bäume nass und deshalb schwerer als normal. Und: "Dieses Jahr hatten wir besonders viele große Exemplare dabei", sagt Torsten Lindenbach, Jugendleiter der Freiwilligen Feuerwehr Leimen.

Immerhin ist die Abholaktion für den Nachwuchs eine lohnende Sache. Die Jugendlichen ziehen dabei nämlich mit der Sammelbüchse von Haus zu Haus und bitten um eine kleine Spende. Da kommt dann schon einiges zusammen.

An der Sammelstelle "Badener Platz" gibt es Suppe für die Helfer. Zum, Stärken und zum Aufwärmen. Denn: In Lingental, Gauangelloch und Ochsenbach wurde die Aktion anfangs von weißen Flocken begleitet, in Leimen blieb es bei nasskaltem Nieselregen.