Leimen. (agdo) Der Blinker wurde nicht nur einmal gesetzt, kurz vor dem Abbiegen aber noch rechtzeitig gemerkt, dass es hier nicht mehr weitergeht: Am Dienstag war die Einfahrt von der Rohrbacher in die Schwetzinger Straße gesperrt. Das große Verkehrschaos blieb aber zumindest beim Besuch der RNZ gegen 9 Uhr aus. Die meisten Autofahrer, die abbiegen wollten, kamen aus Richtung Nußloch und merkten rechtzeitig, dass es nicht weitergeht. Es gab aber auch welche, die abbogen und "plötzlich" vor der Absperrung standen. Sie mussten wenden – aber auch dabei blieb das Chaos aus. Freigegeben war die Spur indes von der Schwetzinger in die Rohrbacher Straße.

Die Sperrung fand für einen Tag aufgrund von Kranarbeiten für die Einrichtung der Baustelle auf dem Areal des ehemaligen Volksbankgebäudes und der Gaststätte "Rebstock" statt. Mit Beginn umfassender Abbrucharbeiten ab 14. Januar soll die Schwetzinger Straße für längere Zeit halbseitig gesperrt werden. Auch bis dahin können laut Stadtverwaltung kurzzeitige halbseitige Sperrungen nötig sein. Neben einigen verwunderten Autofahrern, guckten auch einige Fußgänger ein wenig verdutzt, hielten an und schauten den Vorbereitungen auf der Baustelle kurz zu.

Eine etwas längere Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt von der Rohrbacher Straße über den Stralsunder Ring durch das Wohngebiet der Wilhelm-Haug-Straße. In der Ortsmitte läuft der Verkehr über St. Ilgener- und Wilhelm-Haug-Straße. Auch auf der Umleitung war gegen 9 Uhr relativ wenig los.