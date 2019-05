Claudia Felden tritt wieder an. Foto: Alex

Leimen. (fre) "Die Stelleninhaberin bewirbt sich wieder." Dieser gleichermaßen kurze wie gewichtige Satz findet sich in der Stellenausschreibung, mit der die Große Kreisstadt Leimen einen "Beigeordneten (w/m/d)" mit der Amtsbezeichnung "Bürgermeister*in" für die acht Jahre nach dem 31. Januar 2020 sucht. An diesem Tag endet die Amtszeit von Bürgermeisterin Claudia Felden. Die heute 58-jährige FDP-Politikerin war im November 2011 vom Gemeinderat zur Beigeordneten gewählt worden.

Ohne große Wortwechsel beschloss der Gemeinderat bei seiner jüngsten Zusammenkunft den Ausschreibungstext. Demnach wird die Stelle nach der Besoldungsgruppe B2 oder B3 vergütet, was einem monatlichen Grundgehalt von etwa 7600 beziehungsweise knapp 8100 Euro entspricht. Dafür erwartet Leimen sowohl "umfassende Verwaltungserfahrung" und "überdurchschnittliche Belastbarkeit" als auch "Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz".

Die amtierende Bürgermeisterin ist schließlich zuständig für die Finanzverwaltung, für das Ordnungs- und Sozialamt sowie für die städtischen Eigenbetriebe. Darüber hinaus ist sie als Wahlbeamtin ständige allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters.

Der Gemeinderat segnete ebenfalls den dazugehörigen Terminplan ab. Demnach soll die Stellenausschreibung im Juni/Juli im Staatsanzeiger Baden-Württemberg erfolgen. Am 4. August ist Bewerbungsschluss. Eine Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber soll in nicht öffentlicher Sitzung des Gemeinderats im September oder Oktober über die Bühne gehen. Die Wahl der oder des künftigen Beigeordneten durch den Gemeinderat erfolgt im November dann vorschriftsgemäß in einer öffentlichen Ratssitzung.