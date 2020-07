Leimen-St. Ilgen. (bmi) Fest installierte Blitzer-Säulen und altmodische "Starenkästen", mobile Blitzer-Anlagen und sogar ein Blitzer-Anhänger: In den Straßen Leimens kommt die volle Palette technischer Möglichkeiten zum Einsatz, um Temposünder zu erwischen. Diesmal hat es aber den Blitzer selbst "erwischt": Eine in St. Ilgen in der Pestalozzistraße direkt an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) aufgestellte mobile Geschwindigkeitsmessanlage ist am Donnerstag demoliert worden. Wie die Polizei erst am Dienstag berichtete, hat ein Unbekannter "das Objektiv der Anlage heruntergerissen beziehungsweise -geschlagen" und für einen Schaden von mehr als 10 000 Euro gesorgt.

"Wir haben Anzeige erstattet", bestätigte Renate Ruhnau vom Ordnungsamt Leimen auf RNZ-Nachfrage den Vorfall. Der Aufbau der Anlage bestand aus zwei über 100 Meter entfernten Messgeräten, die von je einem Mitarbeiter der Betreiberfirma und Stadtverwaltung aus einem Auto heraus kontrolliert wurden. Durch dazwischen parkende Autos war kein Sichtkontakt zu beiden Kameras vorhanden. Bei einem der regelmäßigen Kontrollgänge entdeckte ein Mitarbeiter der Betreiberfirma gegen 13.45 Uhr das Objektiv der Kamera – auf dem Boden liegend und zerstört.

Die Stadt hatte bereits eine Woche zuvor an der GSS nach Hinweisen der Schulleitung die Geschwindigkeit kontrolliert. Dort herrscht von 7 bis 18 Uhr Tempo 10. "Es wurden einige geblitzt", bestätigte sich laut Ruhnau der Verdacht. Die bei der Schule fest installierte Blitzer-Säule ist gerade nicht "scharf", die dafür benötigte Kamera in einer der anderen Blitzer-Anlagen der Stadt "im Dienst". Falls ein erwischter Temposünder der Übeltäter ist, war seine Reaktion jedenfalls nicht blitzgescheit: Die Kamera ist kaputt – die Aufnahmen aber digital gesichert.

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 21.36 Uhr