Von Thomas Frenzel

Leimen. Aus dem "Wird" in dem Beschlussvorschlag wurde ein "Soll". Das machte den Weg frei für Grabfelder auf dem Bergfriedhof in Leimen und auf dem Waldfriedhof in St. Ilgen, auf denen künftig Bestattungen im Leichentuch möglich werden können. Dabei ging es dem Gemeinderat mit diesem abgewandelten Grundsatzbeschluss weniger um das Verhindern eines Angebots, mit dem Muslime auch nach dem Tod eine Heimstatt in der Großen Kreisstadt erhalten sollen. Die öffentlich geführte Diskussion rankte sich vielmehr um die mit diesen neuen Grabfeldern verbundenen Kosten und darum, ob diese Grabfelder von ihrer Beschaffenheit überhaupt für derartige Bestattungen geeignet seien.

Hintergrund Die Grabfelder für Bestattung im Leichentuch, wie sie offiziell heißen, sind nicht nur für Muslime gedacht, aber vor allem. Sie müssen deshalb Vorgaben des Islams genügen. > Ausrichtung nach Mekka: Diese Ausrichtung der Grabstellen auf die heilige Stadt des Islams ist [+] Lesen Sie mehr Die Grabfelder für Bestattung im Leichentuch, wie sie offiziell heißen, sind nicht nur für Muslime gedacht, aber vor allem. Sie müssen deshalb Vorgaben des Islams genügen. > Ausrichtung nach Mekka: Diese Ausrichtung der Grabstellen auf die heilige Stadt des Islams ist an den geplanten Grabfeldern in Leimen und St. Ilgen gegeben. > Jungfräuliche Erde: An der Stelle der Grabstätte darf nicht schon einmal beerdigt worden sein. Eine Nachbestattung nach Ablauf der Ruhezeit mit Muslimen ist nicht mehr möglich – wohl aber mit Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. > Ewiges Ruherecht: Dieser Vorgabe wird dahingehend entsprochen, dass nach dem Ablauf der normalen 25-jährigen Ruhezeit für ein Wahlgrab die Grabstätte im Fünfjahresrhythmus verlängert werden kann. Dies soll künftig für alle Wahlgräber gelten. > Bestattungsstein: Der in ein Tuch gehüllte Leichnam wird auf dem Grabfeld unter freiem Himmel auf einer Art steinernem Tisch aufgebahrt, um den sich die Trauergemeinde versammelt. Die rituellen Waschungen würden im Falle der Stadt Leimen in Mannheim oder Frankfurt erfolgen. Die vorhandenen Trauerhallen werden nicht genutzt. fre

[-] Weniger anzeigen

Geeignete Flächen, die den Kriterien einer muslimischen Bestattung entsprechen, gibt es nach Worten von Michael Sauerzapf in den geplanten Erweiterungsbereichen der Friedhöfe in Leimen-Mitte und St. Ilgen. Der Chef des Grünflächenamtes verwies darauf, dass sich die Stadt diesbezüglich auch mit der muslimischen Ditib-Gemeinde in Wiesloch ausgetauscht habe, wo es bereits seit 2017 ein entsprechendes Grabfeld gibt. In Leimen selbst gebe es laut Sauerzapf keine muslimische Gemeinde.

Dass die Grabfelder nicht nur für Muslime gedacht seien, unterstrich Peter Sandner (SPD). Entscheidend sei, dass es entsprechende Vorgaben in der jeweils ausgeübten Religion gäbe. Dann sehe auch das baden-württembergische Bestattungsgesetz von dem Grundsatz ab, wonach Bestattungen im Sarg zu erfolgen hätten. Ob solche religiösen Gründe vorlägen, so Bürgermeisterin Claudia Felden als Sitzungsleiterin, entscheide die Stadt. Genauso wichtig sei, dass die Bestattungen nur Bürgern von Leimen angeboten würden oder Bürgern, die einen besonderen Bezug zu Leinen haben. Dieser Grundsatz gilt schon für Bestattungen in Sarg oder Urne.

Für Michael Reinig (GALL) stand außer Frage, dass eine offene säkulare Gesellschaft für andere religiöse Glaubensrichtungen auch Angebote nach dem Tod machen muss. Dietrich Unverfehrt (SPD) verwies auf die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit; zur Ausübung von Religion gehöre auch die Bestattung. Eindeutig war Britta Kettenmann (FW): Menschen, die hier leben und hier zur Schule gehen, sollen hier auch bestattet werden können. Ähnlich äußerten sich Richard Bader (CDU) und Klaus Feuchter (FDP).

Feuchter hatte indessen Bedenken, ob der Erweiterungsbereich des Bergfriedhofs aufgrund etwaiger Quellen für Bestattungen im Leichentuch überhaupt geeignet sein könne; ob davon auch Sargbestattungen betroffen sein könnten, ließ er offen. Weit mehr störte den Liberalen aber das eingangs erwähnte "Wird" im Beschlussvorschlag. Bevor hier blindlings Gelder in unbekannter Höhe bereitgestellt würden, müssten exakte Kostenschätzungen her. Dies sicherte Grünflächenamtschef Sauerzapf bis Juni zu, inklusive einer detaillierten Grabfelderplanung, über die dann der Gemeinderat abschließend entscheiden könne. Mittel könnten dann für 2021 bereitstehen.

Bürgermeisterin Felden formulierte den Beschlussvorschlag in ein "Soll" um. Auch dieses "Soll" sei schon ein deutliches Signal. Diesem Signal stellte sich im Gemeinderat niemand entgegen: Es gab lediglich fünf Enthaltungen. Sie kamen von FDP und GALL.