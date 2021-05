Von Christoph Moll

Leimen. "Bist du bei mir" von Johann Sebastian Bach erklang am Samstagmittag von der Empore der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Ja, alle waren sie bei ihm, bei Bruno Sauerzapf, um ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. Und irgendwie war der Ehrenbürger von Leimen auch noch präsent – war er doch erst am vorvergangenen Freitag im Alter von 77 Jahren überraschend verstorben. Die Trauergemeinde war nun zusammengekommen, um Abschied zu nehmen – Abschied zu nehmen von einem der bekanntesten und beliebtesten Leimener.

Bruno Sauerzapf sei ein Mensch gewesen, der ein Herz für Menschen hatte und tief im Glauben verwurzelt war, sagte Pfarrer Arul Lourdu, der das Leben des Verstorbenen Revue passieren ließ: Bruno Sauerzapf wurde in Leimen geboren und wuchs mit seinen beiden sechs Jahre jüngeren Zwillingsschwestern auf, die schon verstorben sind. Die Ausbildung bei der Stadt Leimen schloss er an der Verwaltungsschule in Karlsruhe als Bester von 122 Prüflingen mit der Note "sehr gut" ab. 1981 wurde Sauerzapf zum Ersten Beigeordneten von Leimen gewählt, was er – später in der Funktion als Erster Bürgermeister – bis zu seiner Pensionierung 2012 über 30 Jahre blieb.

Lourdu erinnerte auch an Schicksalsschläge in der Familie wie den Unfalltod von Schwester Hannelore mit nur 19 Jahren sowie den Tod der Mutter wenig später. Einen besonderen Glücksmoment habe Sauerzapf aber 1983 erlebt, als er seine große Liebe und spätere Ehefrau Ursula kennenlernte, die im Rathaus einen Ferienjob absolvierte. Aus der Ehe seien drei großartige Töchter hervorgegangen – eine davon kam am 23. Januar zur Welt, an dem auch der Vater selbst und wiederum dessen Vater Geburtstag feierten. "Dieser Tag war ein regelrechter Geburtstagsmarathon für die Familie", so Lourdu.

Im Anschluss an die Trauerfeier wurde der Sarg zu Bruno Sauerzapfs letzter Ruhestätte auf dem Bergfriedhof gebracht.

Bruno Sauerzapf sei auf seine Töchter mächtig stolz gewesen – und diese auf ihn. Viele Urlaube und Reisen seien unternommen worden – zuletzt eine Kanaren-Kreuzfahrt im Januar 2020. Eine geplante Chinareise habe die Corona-Pandemie verhindert. "Die Familie stand immer an erster Stelle", sagte Lourdu. So habe Sauerzapf auch mit seinen Enkelkindern besondere Momente erlebt. Der Pfarrer erinnerte auch an das Lebensmotto: Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen.

"Die Lücke, die er hinterlässt, ist durch nichts auszugleichen", so Lourdu. er zeigte sich auch als Pfarrer stolz auf das "großartige Engagement in Politik und Gesellschaft" des Christen, der einst in der Pfarrjugend aktiv war, 1969 in den Pfarrgemeinderat gewählt wurde und ein Herz für die Ökumene hatte. Lourdu würdigte aber auch den "unermüdlichen Einsatz für Kranke und Schwächere".

Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sprach von einer Persönlichkeit, die Leimen über Jahrzehnte mitgeprägt habe. Bruno Sauerzapf sei auch für ihn ein Vorbild und Freund gewesen. Der "waschechte Leimener" habe so viel erlebt, dass es für mehrere Leben gereicht hätte. Reinwald lobte Sauerzapf als "hervorragenden Verwaltungsfachmann", der auch in vielen Ehrenämtern Wissen erworben habe. Das enorme Pensum habe er mit viel Disziplin bewältigt. Reinwald erwähnte zahlreiche Ehrungen – darunter die Stadtmedaille in Gold, das Bundesverdienstkreuz am Bande und die Ehrenbürgerwürde als höchste Auszeichnung Leimens. Bis zuletzt sei Sauerzapf als Geschäftsführer des Wasserzweckverbands Hardtgruppe aktiv gewesen. "Sein Optimismus und sein positives Denken werden bleiben", so Reinwald.

Für Landrat Stefan Dallinger war Bruno Sauerzapf ein langjähriger Kollege, Mitstreiter, Wegbegleiter und Freund, wie er sagte. Und auch sein Stellvertreter im Kreistag, dem Sauerzapf als einzig verbliebenes Mitglied seit der Kreisgründung im Jahr 1973 bis zuletzt angehörte, seit 1989 als Fraktionschef der CDU. Dallinger sprach von einem "außergewöhnlichen Menschen", der viel zu früh gegangen sei. Vielleicht habe es Bruno Sauerzapf aber genau so gewollt, mitten aus der Arbeit gerissen zu werden – nach einem zufriedenen, glücklichen und erfüllten Leben.

Sauerzapf habe stets von gemeinsamen Familien-Interessen wie Kinobesuchen und Reisen erzählt – und wie stolz er auf seine Töchter sei, erinnerte sich Dallinger: "Da haben seine Augen stets gestrahlt." Auch Leimen habe er unbändig geliebt, wobei er die Stadt im Landkreis stets als Teil eines größeren Ganzen gesehen habe. Sauerzapf habe immer den fairen Austausch von Argumenten und die beste Lösung gesucht. Dabei habe sich der "unglaublich sympathische Mensch" als Finanzexperte hervorgetan, aber auch ein "großes soziales Herz" gezeigt. "Vielleicht wird seine letzte Reise die interessanteste", so Dallinger. "Wir werden sein verschmitztes Lächeln in Erinnerung behalten."

Ein Kreistag ohne Bruno Sauerzapf – das habe es noch nie gegeben, sagte Angelbachtals Bürgermeister Frank Werner für die CDU-Kreistagsfraktion. Sauerzapf habe viele wegweisende Beschlüsse für den Rhein-Neckar-Kreis auf den Weg gebracht und dessen positive Entwicklung fast ein halbes Jahrhundert begleitet. "Bruno war überall", sagte Werner. Er habe Erfahrung, Wissen und einen Rundumblick wie kein anderer gehabt. Und dazu sei er völlig uneitel gewesen. "In seinem Herzen war immer Platz für Schwache und Benachteiligte", so Werner. "Er hat hart gestritten, aber ohne zu verletzten oder persönlich zu werden."

Walter Stamm, Vorsitzender des VfB Leimen, sprach im Namen der Vereine, für die sich Bruno Sauerzapf immer eingesetzt habe. Beispielhaft nannte er den VfB, dessen Vorsitzender Sauerzapf von 1992 bis 2016 war – der längstgediente in der über 100-jährigen Geschichte des Vereins, der zudem weitreichende Projekte wie Sportplatzneubauten angegangen und abgeschlossen habe. 2016 sei er zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Für ihn persönlich sei Sauerzapf auch im Berufsleben immer der erste Ansprechpartner gewesen, so Stamm, der zuletzt das Leimener Ordnungsamt leitete. Neben seinem Scharfsinn und seinem großen Wissen sei er ein ausgezeichneter Redner gewesen.

Wegen der Corona-Pandemie konnten in der Kirche nur etwa 100 geladene Gäste dabei sein. Fast 2000 Menschen verfolgten im Internet die Übertragung der Trauerfeier, nach der Bruno Sauerzapf zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Bergfriedhof geleitet wurde.