Der Kreisverkehr zur B 3 in Richtung Heidelberg wird komplett neu gemacht. Foto: Frenzel

Leimen. (lew) Noch bis Juli haben Verkehrsteilnehmer in Leimen freie Fahrt, dann wird es ernst: Nach Auskunft der Stadt wird in knapp zwei Monaten mit der Sanierung der Kreisstraße 4155 sowie der Theodor-Heuss-Straße begonnen. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung hatten die Bürger jetzt Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Diesen ist zu entnehmen, dass die Sanierung der Kreisstraße in zwei Bauabschnitten erfolgen soll.

Begonnen wird im Juli südlich des Kreisverkehrs an der Tinqueux-Allee, in der Ernst-Naujoks-Straße. Die Arbeiten umfassen auch den Bau eines neuen Kreisverkehrs, der künftig den bisherigen Anschluss zur Bundesstraße 3 ersetzen und zudem eine Zufahrt zum neuen Gewerbegebiet ermöglichen wird. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine zweimonatige Vollsperrung einstellen.

Weitere Maßnahmen sind laut Stadt die Sanierung der Versorgungsleitungen zwischen Tinqueux-Allee und Ernst-Naujoks-Straße sowie die Einpflanzung eines Grünstreifens, der den Fuß- und Radweg deutlicher von der Straße abtrennt. Die Nutzung des von der Ortsmitte in Richtung St. Ilgen verlaufenden Weges wird dadurch an Attraktivität gewinnen, so die Hoffnung.

Fuß- und Radweg wiederum sollen in Zukunft durch eine sogenannte Noppenspalte voneinander abgegrenzt werden, die ebenerdig angebracht wird und ein Überfahren "akustisch und haptisch signalisiert", wie es von Seiten der Stadt formuliert wird. Sowohl der Grünstreifen als auch die Noppenspalte zielen darauf ab, das subjektive Sicherheitsgefühl der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Parallel zu den Arbeiten an der Kreisstraße startet im Juli die Sanierung der Theodor-Heuss-Straße im Abschnitt zwischen der Straße Im Schußgarten und der Weberstraße. Die Stadt spricht hier von einer Bauzeit inklusive Vollsperrung von etwa zehn Monaten. Im Rahmen dieser Bauarbeiten sollen auch die Kanalisation sowie die Gas- und Wasserversorgungsleitungen auf Vordermann gebracht werden. Um in Zukunft die Voraussetzungen für schnelles Internet zu ermöglichen, werden außerdem Leerrohre für die Fibernetleitungen verlegt.

Die Stadt bat im Rahmen der Infoveranstaltung alle Bürger um Verständnis für die anstehenden Verkehrseinschränkungen. Man sei bemüht, diese so gering wie möglich zu halten, Sperrungen sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden.