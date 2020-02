Leimen. (pol/rl) Lebensgefährliche Verbrennungen erlitt am Freitagabend ein 40-Jähriger in der Senefelder Straße, als er kurz vor 20 Uhr vor seinem Anwesen Holz verbrennen wollte. Das Holz hatten er und ein Freund in einem Metallgefäß gestapelt und übergoss es offenbar mit Bioethanol. Als das Holz bereits brannte, goss er aus einem Kanister immer wieder Bioethanol nach.

Plötzlich explodierte der Kanister und die Kleidung des 40-Jährigen fing Feuer. Er und sein Freund konnten die Flammen ersticken. Danach riefen sie den Notarzt. Nach der notärztlichen Behandlung kam der 40-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Ludwigshafener Klinik.