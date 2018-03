Von Christoph Moll

Leimen-Lingental. Sind die Lingentaler doch nicht wertlos? Im vergangenen November hatte die Verbraucherzentrale erklärt, dass die Inhaber der vom Landgut Lingental unter der Führung der Familie Hofbauer herausgegebenen Gutscheinmünzen wohl leer ausgehen werden, weil es die Geschäfte in der damaligen Konstellation nicht mehr gibt. Die speziell geprägten Münzen im Gegenwert von fünf Euro waren von den Betrieben ausgegeben worden und konnten in allen Geschäften eingelöst werden - allerdings nicht mehr nach der Schließung des Landguts wegen Wasserschäden im Frühsommer 2016 und nun auch nicht beim neuen Landgut-Betreiber "Z Event und Catering" aus Eppelheim.

Hintergrund Bekommen die Inhaber der Lingentaler - also der unter der Führung der Familie Hofbauer ausgegebenen Gutscheinmünzen des Landguts - nun doch ihr Geld zurück? Bisher verwiesen die Hofbauers stets darauf, dass die Lingentaler künftig an neuer Wirkungsstätte einzulösen sind. Doch nun hat der Bammentaler Fritz Edler sein Geld zurückbekommen, wie er der RNZ berichtete - es ist allerdings ein Einzelfall mit Besonderheiten. Edler hatte am 20. Dezember 2015 im Landgut 24 Gutscheinmünzen im Gegenwert von 120 Euro gekauft - jeder Taler entspricht fünf Euro. Diese schenkte er seiner Tochter und seinem Schwiegersohn zu Weihnachten. Doch bis zur Schließung des Landguts im Frühjahr 2016 hatten diese die Taler nicht eingelöst. Das Besondere an dem Fall: Edler hatte die Münzen mit EC-Karte bezahlt und somit einen schriftlichen Nachweis - den es beim Barkauf in der Regel nicht gab. Damit trat der Bammentaler Anfang vergangenen Jahres per Einschreiben an die Familie Hofbauer heran und bat um Rückerstattung des Kaufpreises. Eine Reaktion sei ausgeblieben. Im Spätjahr setzte Edler dann eine Frist - mit Erfolg. Das Geld ging am letzten Tag der Frist auf seinem Konto ein. Hofbauer-Anwalt Felix Michl teilte per E-Mail mit, dass das Geld "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht" überwiesen werde. Zudem bedauere man die Unannehmlichkeiten. Gegenüber der RNZ wollte sich Michl nicht näher zu dem Fall äußern. Grundsätzlich habe sich aber nichts an der Haltung der Familie Hofbauer geändert. (cm)

Nun die Wende: Der Heidelberger Rechtsanwalt Kai Spirgath hat die Rechtslage geprüft und kommt zu einem anderen Ergebnis. Bei seiner Beurteilung ging Spirgath davon aus, dass das System nur funktionieren konnte, weil der Eigentümer des Hofguts und Verpächter, Michael Hofbauer, die Münzen nach Einlösung bei den Betrieben gegen Zahlung des Euro-Gegenwertes zurücknahm. Zu folgenden Ergebnissen kommt Spirgath.

Der Anspruch auf Einlösung des Lingentalers besteht gegen den jeweiligen Geschäftsinhaber auch heute noch: Die Taler könnten nach wie vor beim Inhaber des Geschäfts, in dem sie erworben wurden, gegen eine entsprechende Leistung eingelöst werden, so Spirgath. Wenn der Geschäftsinhaber wegen Geschäftsaufgabe zur Leistungserbringung nicht in der Lage sei, könne der Gegenwert in Euro als Zahlung verlangt werden. Beim Verkauf habe der Inhaber ein Leistungsversprechen abgegeben, dem er sich nicht einfach so entziehen könne.

Der Anspruch auf Einlösung des Lingentalers ist auch nicht verjährt: Anders als bei klassischen Gutscheinen gelte die Verjährungsfrist von drei Jahren hier nicht, erklärt Rechtsanwalt Spirgath. Denn die Lingentaler seien vielmehr ein alternatives Bezahlsystem gewesen. "Es sollte gerade eine allgemeine Verkehrsfähigkeit des Talers innerhalb des geschlossenen Systems Hofgut Lingental erreicht werden", erklärt der Rechtsanwalt. Deshalb hätten die Taler auch kein Ausgabedatum und auch keine Information zum Betrieb enthalten, der sie ausgegeben hat. So lange dieses System existierte, laufe auch keine Verjährung an. "Die Lingentaler haben daher eine Gültigkeitsdauer bis jedenfalls Ende des Jahres 2019", so Spirgath.

Der Anspruch auf Einlösung des Lingentalers besteht unabhängig davon, wo der Taler gekauft wurde, gegenüber jedem Geschäftsinhaber: Den Kunden sei beim Kauf gesagt worden, dass sie die Taler bei allen Betrieben des Landguts einlösen können, so Spirgath. Deshalb könne der Taler auch nach der Auflösung des Landguts nicht nur in dem Geschäft eingelöst werden, in dem er gekauft wurde.

Der Anspruch auf Einlösung des Lingentalers dürfte auch gegenüber dem ehemaligen Eigentümer des Hofguts Lingental, Michael Hofbauer, bestehen: Indem er die Taler prägen ließ und sie an die Geschäfte mit dem Versprechen ausgab, dass deren Betreiber die Lingentaler wieder bei ihm in Euro-Beträge einlösen können, habe Hofbauer eine alternative Währung beziehungsweise ein alternatives Bezahlsystem installieren wollen, meint Spirgath. Es könnten Tatbestände im Kreditwesengesetz und im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz erfüllt sein. "So könnte die geschäftsmäßige Entgegennahme größerer Summen gegen Ausgabe der Lingentaler mit dem Versprechen, diese unbedingt und jederzeit wieder zurückzunehmen, ein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft sein", erklärt Kai Spirgath. Wer dieses ohne die erforderliche behördliche Erlaubnis betreibe, mache sich strafbar. Dem geschädigten Kunden stehe bei einem verbotenen Einlagegeschäft ein unmittelbarer Schadensersatzanspruch gegen denjenigen zu, der das Einlagengeschäft ohne behördliche Erlaubnis betrieben hat, so Spirgath.