Region Heidelberg.(luw) Unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung ist ein 48-Jähriger vor dem Heidelberger Landgericht am Mittwoch zu einer klinischen Unterbringung auf Bewährung verurteilt worden. Der psychisch kranke Angeklagte hatte im vergangenen Herbst seine Eltern mehrmals bedroht, geschlagen und dabei fünfstellige Geldbeträge gefordert. Im Prozess ging es nun darum, ob er stationär in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Das Gericht entschied aber, das Urteil zur Bewährung auszusetzen: Wöchentlich muss sich der geständige 48-Jährige in einer Klinik melden, wo etwa sein Zustand und die Einnahme von Medikamenten kontrolliert werden.

Der Verurteilte darf also wieder zu Hause wohnen; bis zu seiner Festnahme im November hatte er im Steinachtal in einer separaten Wohnung im Haus seiner Eltern gewohnt. Seine Mutter sagte unter Tränen als Zeugin vor Gericht, dass sie ihn trotz aller Angriffe und Beleidigungen wieder zu Hause wohnen lassen würde.

So erhoffen sich alle Beteiligten vom nun gesprochenen Urteil, dass das Leben des unter einer "schizoaffektiven Störung" leidenden Mannes in geordnete Bahnen gelangt. Schließlich begannen die Probleme des Italieners bereits im Kindesalter mit seiner Ankunft in Deutschland: Nach Abschluss der vierten Klasse in Italien wurde er hierzulande mangels Sprachkenntnissen in die zweite Klasse zurückgestuft; ohne Abschluss verließ er die Hauptschule nach der siebten Klasse. Er schloss zwar eine Berufsausbildung ab. Doch nach eigenen Worten konsumierte er seit etwa 30 Jahren täglich Marihuana – hin und wieder auch LSD, Amphetamine und Kokain. Seit 1998 war er mehr als zehnmal in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Doch immer wieder habe er die Medikamente abgesetzt und sei abgehauen, sagte er vor Gericht. Wegen seiner Krankheit ging er 2011 in Frührente.

Als nun im November 2020 das auch von ihm genutzte Auto seines Vaters – bekanntlich infolge einer Fahrt des jugendlichen "Stiefsohns" – kaputt ging, wollte der Angeklagte dringend einen neuen Wagen kaufen. Erstmals am 8. November forderte er erfolglos von seiner Mutter 45.000 Euro und drohte ihr mit dem Tod. "Ich wollte einen Audi Q 8, ich weiß nicht warum", sagte er im Rückblick auf eine seiner Psychosen. Zwei Tage später forderte er knapp die Hälfte des ersten genannten Betrags; diesmal schlug und trat er seine beiden Eltern. Nachdem diese aber immer noch jegliche Auszahlung verweigerte, schlug er fünf Tage weitere später mit dem Gürtel nach seiner Mutter. Kurz darauf warf er an zwei Dönerbuden die Scheiben ein. Weitere Anklagepunkte betrafen das Fahren mit einem gefälschten Führerschein.

Landgerichtssprecher Sebastian Untersteller erklärte auf RNZ-Anfrage, dass die Bewährung mit "engmaschigen Auflagen" verbunden sei; darunter die wöchentliche Kontrolle in der Klinik. Auch Drogen darf der 48-Jährige nicht mehr nehmen. Ein Sachverständiger hatte laut Untersteller erklärt, dass die Bewährung auch wegen des Klinikaufenthalts in den vergangenen Monaten angebracht sei. Zudem könne bei den wöchentlichen Untersuchungen in der Regel frühzeitig erkannt werden, ob der Verurteilte wieder zur Gefahr für andere werden könnte.