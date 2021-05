Tempo 30 statt 50 könnte bald in der Ortsdurchfahrt in der Industriestraße gelten. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt: In Gaiberg gilt das seit Mai 2020, in Wiesenbach seit Oktober und jüngst haben auch die Stadträte in Neckargemünd den Weg dafür bereitet. In Bammental wird das Thema seit Jahren immer wieder im Gemeinderat diskutiert – nun könnte es auch hier in Richtung Umsetzung gehen. Das Gremium vergab in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für einen Lärmaktionsplan (siehe auch Hintergrundartikel links). Dieser soll – wie zuvor in den Nachbarorten – auch in der Elsenztalgemeinde eine durchgehende Geschwindigkeitsreduzierung erwirken.

"Ein Lärmaktionsplan ist für uns als Gemeinde die einzige Möglichkeit, auf den fließenden Verkehr einzuwirken", betont Bürgermeister Holger Karl auf RNZ-Nachfrage. Hierzu sollen für die Durchgangsstraßen im Ort Lärmkartierungen gemacht, Geschwindigkeiten gemessen und der Verkehr gezählt werden. "Es wird alles angeschaut", verspricht der Rathauschef.

Hintergrund > Ein Lärmaktionsplan ist ein Instrument zur Einschätzung des von Menschen verursachten Umgebungslärms in einem bestimmten Bereich. Hierbei wird laut der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt in einem ersten Schritt nach einheitlichen Bewertungsmethoden die Lärmbelastung erfasst [+] Lesen Sie mehr > Ein Lärmaktionsplan ist ein Instrument zur Einschätzung des von Menschen verursachten Umgebungslärms in einem bestimmten Bereich. Hierbei wird laut der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt in einem ersten Schritt nach einheitlichen Bewertungsmethoden die Lärmbelastung erfasst und bewertet. Anschließend werden Minderungsmaßnahmen geplant und umgesetzt, insbesondere wo gesundheitliche oder belästigende Auswirkungen vorliegen. Die Schwelle im Straßenverkehr hierfür liegt seit Oktober 2018 bei 65 statt 70 Dezibel am Tag und 55 statt 60 Dezibel in der Nacht. Das Land hat diese Werte mit der Einführung des "Kooperationserlasses – Lärmaktionsplanung" gesenkt. Die Abwägung der Maßnahmen erfolgt durch die Städte und Gemeinden selbst, jedoch müssen weiterhin die zuständigen Verkehrsbehörden ihre Zustimmung erteilen. Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Hauptverkehrsstraßen ist eine der häufigsten Maßnahmen. Laut der Landesanstalt sinkt der Mittelungspegel bei einer Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde um zwei bis drei Dezibel. bmi

In Bammental gilt überall Tempo 30 – bis auf zwei Ausnahmen: die Ortsdurchfahrten der Landesstraße L 600 alias Gaiberger Straße und Hauptstraße sowie die Kreisstraße K 4160 alias Industriestraße und Reilsheimer Straße. "Hier sind der Verkehrsdruck und die Lärmbelästigung groß", meint Rüdiger Heigl. Dem SPD-Gemeinderat ist das Thema Verkehr in seiner Heimatgemeinde seit vielen Jahren ein Anliegen.

"Bammentaler wollen Tempo 30 im Ort" titelte die RNZ bereits 2006. Damals übergab Heigl mit Klaus Beck, seinem Vorgänger als SPD-Fraktionsvorsitzendem, dem damaligen Bürgermeister Gerhard Vogel über 1000 Unterschriften von Bammentalern für mehr Sicherheit in den Ortsdurchfahrten. Auf diese Initiative hin kam auch Tempo 30 – aber nur in Großteilen der Hauptstraße.

Seither hat sich an den Geschwindigkeitsvorgaben nichts getan, auch wenn das Thema immer wieder auftauchte. "Fast täglich verabschieden andere Kommunen einen Lärmaktionsplan. Ich habe das Gefühl, dass das Thema bei uns nicht erste Priorität hat", bat Heigl etwa im Oktober, die Verwaltung aktiv zu werden. Nachdem Bürgermeister Karl auf eine ähnliche Anfrage von Anette Rehfuss (Grüne) im Juni noch auf gescheiterte vergangene Versuche und die nächste Verkehrstagefahrt verwiesen hatte, stellte er damals erstmals einen neuen Lärmaktionsplan in Aussicht.

Der Auftrag hierfür ist nun für knapp 20.000 Euro an die Firma Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG aus Karlsruhe vergeben worden. Das Ingenieurbüro hat als einzige von drei angeschriebenen Firmen ein Angebot abgegeben und ist der Gemeinde durch den Neubau des Rewe-Kreisels in bester Erinnerung, wie Bauamtsleiter Oliver Busch berichtete. Mit Ergebnissen sei in etwa einem Jahr zu rechnen.

Warum erst jetzt ein neuer Lärmaktionsplan? Die Verkehrslage im Ort sei regelmäßig von Experten untersucht worden, versichert Karl. "Bisher wurden daraus aber keine Maßnahmen abgeleitet", so der Bürgermeister. Durch eine Verschärfung der Schwellenwerte sei nun die Chance deutlich höher, dass sich etwas draus ergibt. Allein: Die entsprechende Gesetzesänderung erfolgte bereits im Oktober 2018 ...

"Es kann nicht sein, dass der halbe Odenwald durch Bammental fährt, aber hier nichts passiert", wird Heigl deutlich. Durch Bammental und Gaiberg etwa fahren die gleichen Autos, wenn dort nicht gerade wie aktuell die L 600 saniert wird. "Wenn dort die Notwendigkeit für Tempo 30 gegeben ist, dann hier genauso", meint Heigl. Zumal die Strecke am Bammentaler Ortseingang noch steiler sei und die Motoren lauter drehen.

"Es geht um Lärm, Gleichbehandlung, aber auch um Sicherheit in den frühen Morgenstunden", fasst der SPD-Gemeinderat zusammen und verweist auf den Weg der vielen Kinder und Jugendlichen zum Bammentaler Schulzentrum. "Wir müssen den Verkehr disziplinieren", fordert Heigl. "Wir sind so ziemlich die Letzten, die den Prozess des Lärmaktionsplans durchlaufen", sagt er im Gemeinderat. "Aber besser spät als nie."

Heigl weiß aber auch: Das Hauptproblem ist die Anzahl der Verkehrsteilnehmer und an der schieren Masse wird sich kurzfristig nicht viel tun. Der Zug für eine Ortsumgehung sei schon viele Jahre abgefahren – also muss die innerörtliche Situation für Autofahrer unattraktiv gemacht werden.