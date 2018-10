Leimen. (cm) Auf der L600 könnte schon Ende dieser Woche wieder freie Fahrt herrschen. Ursprünglich war geplant, dass die Sanierung des Abschnitts zwischen Leimen und Gaiberg Mitte November abgeschlossen werden soll. Doch die Arbeiten kamen viel schneller voran als gedacht und stehen unmittelbar vor dem Abschluss. Nur einige Restarbeiten stehen noch aus.

Bereits am Wochenende haben ungeduldige Autofahrer die Absperrungen beiseite geräumt und die Strecke getestet. Die Arbeiten hatten im Juni begonnen. Die L 600 hat eine neue Fahrbahndecke bekommen und in Lingental gab es umfangreiche Kanalarbeiten. Die Autofahrer zwischen dem Elsenztal und der Rheinebene mussten Umwege in Kauf nehmen.