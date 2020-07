Heiligkreuzsteinach. (bmi) "Diese Ecke macht mir Kummer." Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl ist in großer Sorge. Die Landesstraße L 535 an der hessischen Grenze nach Ober-Abtsteinach wird immer mehr zum Schwerpunkt erschütternder Unfälle, nicht erst seit dem tödlichen Unglück am Donnerstag.

In März und April gab es auf dem Abschnitt zwischen den Einmündungen nach Hilsenhain und Lampenhain binnen fünf Wochen vier schwere Unfälle, einen Toten, drei Schwer- und zwei Leichtverletzte.

Auch ganz offiziell gilt die rund 2,2 Kilometer lange und kurvige Strecke laut dem zuständigen Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises seit 2017 als sogenannte "Unfallhäufungsstelle". "Wir hatten dort schon immer viele Unfälle", erinnert sich Pfahl. "Aber die jetzige Dimension in so einem kurzen Zeitrahmen sprengt das Vorstellbare", ist die Bürgermeisterin ratlos.

Dabei sind auf der Strecke bereits einige Maßnahmen zur Entschärfung getroffen worden: Seit diesem Jahr gilt Tempo 70 statt 100, in einer besonders unfallträchtigen Kurve wurde eine Doppel-Leitblanke errichtet. Eine weitere soll noch in diesem Jahr ebenso folgen wie durchgezogene Fahrstreifenbegrenzungen in den Kurven. Die Straße ist laut Polizeisprecher Dieter Klumpp weiterhin ein Kontrollschwerpunkt. "Wir können aber nicht jederzeit überall stehen", so Klumpp.

Besonders tragisch: Bei den Unfällen – meist Alleinunfälle von Motorradfahrern – fällt das extrem junge Alter der Fahrer auf, von denen keiner älter als 22 Jahre war. Im ländlichen Raum sei gerade auch bei Jugendlichen die Tendenz zu einem eigenen fahrbaren Untersatz stärker als in der Stadt, meint Klumpp. Demzufolge wäre denkbar, dass diese Altersgruppe auch bei den Unfällen mit Motorrädern verstärkt vorkomme. Allein: Der Trend der vergangenen Jahre gehe laut Klumpp eher zu älteren Bikern.