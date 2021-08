Auch ein Heiland hat sich im Bammentaler Waldschwimmbad an die Regeln zu halten. Screenshot: YouTube/boenoemoen

Von Benjamin Miltner

Bammental. Beckenrandkonzerte, Feuerwerk, Nachtschwimmen mit Lichtershow, jüngst eine Zeltsiedlung mit Übernachtung und am Freitag eine Impfaktion (siehe Artikel links): Das Waldschwimmbad hat schon so manch Außergewöhnliches erlebt – nun gar einen über das Wasser gehenden Jesus. Ja, richtig gelesen. Aus einer Idee am Kiosk-Stammtisch wurde ein professioneller Videodreh, dessen Ergebnis seit Sonntagabend im Internet für Furore sorgt.

Knapp 6000 Mal ist das Filmchen bis Dienstagabend auf dem Videoportal Youtube aufgerufen worden. "Mit solchen Zahlen hätten wir nie gerechnet, wir haben schon die 2000er-Marke gefeiert", freut sich Carsten Kresser. Ein Team um den Bammentaler Schwimmmeister, treuen Besuchern und Freunden des Bades war es, das für das biblische Wunder in der Elsenztalgemeinde sorgte und das Waldschwimmbad zum See Genezareth machte.

Zwei Füße, ein weißes Gewand, die Schwimmbecken – so startet das Video. Untermalt von mystisch-dramatischer Musik marschiert ein groß gewachsener Mann erst auf der Abtrennung zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken – und dann übers Wasser. Die an Jesus angelehnte Person passiert kritisch dreinblickende und Kopf schüttelnde Schwimmer, blickt gen Himmel und fällt final ins Nass.

Ein schriller Pfiff und die Stimme des Bademeisters ertönen; "Heia, Longer! Aber net mit Klamodde ins oder uffs Wasser", schnaubt Kresser im breitesten Kurpfälzer Dialekt und fügt hinzu: "Ach Gott, jetzt hat der nette Mol geduscht, ich werd verrickt!" So zusammengepfiffen läuft Jesus mit gesenktem Kopf bedröppelt aus dem Wasser. "Waldschwimmbad Bammental – mit uns gehen Sie richtig baden!", so die doppeldeutige Schlussbotschaft des 80-Sekunden-Klamauks.

"Wir sind ein familiäres Bad, in dem alle zusammenhalten und haben schon häufiger lustige Dinge gedreht", erzählt Kresser. "Auch dieses Video war nur als Witz gedacht und ist am Ende doch recht professionell geworden." Über drei Stunden wurde nach Badeschluss gedreht, einzelne Szenen bis zur Perfektion wiederholt. DLRG-ler und Hobbyfilmer Benjamin Zeidler sorgte mit Flugdrohne samt Kamera sowie Handkamera mit Stativ für die nötige Ausrüstung. "Der war als Rettungssanitäter auch schon beim Dreh von ,Alarm für Cobra 11’ dabei", so der Bademeister.

Bleibt noch eine Frage: Kann der Bammentaler Jesus wirklich übers Wasser gehen? "Ja klar", versichert Kresser und fügt schmunzelnd hinzu: "Wir haben mit einer durchsichtigen Acrylglasplatte nachgeholfen." Weil diese nur zwei Meter lang war und das Gewand bis zum Schluss trocken bleiben musste, wurde der Darsteller immer wieder von Schwimmern an die passende Stelle getragen.

Update: Dienstag, 10. August 2021, 19.15 Uhr

Bis der Bammentaler Bademeister brüllt

Derzeit macht ein Video aus dem Bammentaler Waldschwimmbad die Runde. Es ist sehr lustig.

Bammental. (ppf) Wenn der Bammentaler Bademeister damals, der Überbringung zufolge vor rund 2000 Jahren, für die Sicherheit auf dem See Genezareth zuständig gewesenen wäre, dann hätte sich der berühmte "Gang übers Wasser" in etwa so abspielen können:

Das originelle Video aus dem Bammentaler Freibad

Mit diesem lustigen Video des Bammentaler Waldschwimmbads wird derzeit auf der Video-Plattform YouTube geworben. Das Meisterwerk mit dem Titel "Mit uns gehen Sie richtig baden!" zeigt, wie ein Mann, gekleidet in einem weißen Leintuch, die Wasseroberfläche mit nackten Füßen berührt. Anstatt zu versinken, geht er Schritt für Schritt über das Schwimmerbecken, bis er schließlich in der Mitte angekommen ist.

Doch dann wird der Bademeister auf das Geschehen aufmerksam und greift mit einem schrillen Pfiff aus der Trillerpfeife beherzt ein. In breitem Dialekt verweist er auf die geltende Badeordnung - bis es dem Langhaarigen mit Bart buchstäblich das Wasser unter den Füßen wegzieht.