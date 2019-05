Neckargemünd. (bmi) Im Volksmund war der Spitzname für Ernst Marfels (1886-1958) schnell gefunden: der Elsenzmaler. Es liegt also nahe, den Neckargemünder Künstler mit einem seiner zahlreichen Bilder vorzustellen, das den zweiten Fluss seiner Heimatstadt neben dem Neckar darstellt.

Das Werk "Flusslandschaft" aus dem Jahr 1948 ist eines der 70 Exponate der Sonderausstellung "Künstlerträume im Neckartal" im Alten Rathaus in Neckargemünd, die die RNZ in ihrer gleichnamigen Serie vorstellt.

Schon früh in seinem Künstlerleben hielt Marfels für sich fest: Landschaften - das ist es, was ich am liebsten und besten auf Papier und Leinwand bringe! Weil er aber auch wusste, wie schwer sich mit der Landschaftsmalerei Geld verdienen ließ, wurde der gebürtige Frankfurter in Berlin zum Porträtmaler. Diesem Genre blieb Marfels zunächst auch treu, als er 1920 mit seinem Vater, dem Uhrenhändler Carl Marfels, nach Neckargemünd zog. Dort lebte Ernst Marfels bis zu seinem Tod.

Und in der Stadt am Neckar widmete sich Marfels dann ab 1925 auch endgültig wieder seiner Leidenschaft: der Landschaftsmalerei. Im vorliegenden Werk eben einer Flusslandschaft, die an der Elsenz reichlich Ruhe und Harmonie ausstrahlt. Marfels transportiert in seinem Bild die Stimmung des dahingleitenden Flüsschens in prachtvoller Natur.

Er spielt gekonnt mit Licht, Schatten, Spiegelungen und den Farben der idyllischen Umgebung. Mit dem Blau und Grau des Himmels. Mit dem Wald und den Wiesen des Tals. Und mit den Bäumen und Ufergewächsen am Gewässer.

Dieses Ölgemälde ist typisch für das Wirken von Marfels. Es ist dem malerischen Realismus zuzuordnen: ein intimer, unbedeutender Ausschnitt einer existierenden Landschaft, die er mit seiner ihm innewohnenden leicht flockigen Pinselführung malerisch verklärt.

Neben der Elsenz gehörte die gesamte Umgebung, das Neckartal und Neckargemünd mit Gesamt- und Innenansichten der Stadt zu den Lieblingsmotiven von Marfels. Er war ein Künstler ohne überzogenen intellektuellen Anspruch. Jemand mit Sinn für Poesie und Stille. Eben ein Landschaftsmaler durch und durch.

