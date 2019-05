Neckargemünd. (bmi) Das Spiel mit den Farben ist das Spezialgebiet von Franz Huth (1876-1970). Sein Werk "Neckartal beim Haarlass in Heidelberg" aus dem Jahre 1955 bietet dafür besten Anschauungsunterricht. Es ist eines von 70 Werken namhafter Maler, die gesammelt unter dem Titel "Künstlerträume im Neckartal" zurzeit im Alten Rathaus zu sehen sind. Noch bis zum 30. Juni widmet sich das dortige Museum den Malern der Romantik und ihren Nachfolgern - und die RNZ ihnen eine Serie.

Diesmal also Franz Huth. Der Landschafts- und Stilllebenmaler aus Pößneck versteht es wie kaum ein anderer, mit Farbnuancen, Lichtabstufungen und Schattenspielen seinen Bildern eine besondere Note zu verleihen. So wie im "Neckartal beim Haarlass in Heidelberg" die verschiedenen Blautöne oben im Himmel und unten im Neckar-Flussbett spielerisch ineinander übergehen. Wie sich die Morgenröte der aufgehenden Sonne im Wasser ebenso spiegelt wie die Häuser am Haarlass.

Harmonie ist es, die Huth bei seinen zahlreichen Besuchen des Neckartals erlebt und auf seinen Werken verewigt hat. Bereits 1903 siedelte er sich in Heidelberg an, wo er eine Manufaktur für Kunstgewerbe in der Ziegelgasse gründete. Ab 1907 widmete sich der gelernte Porzellan und Glasmaler dann endgültig der Kunst, zur weiteren Ausbildung verschlug es ihn zwei Jahre später nach München.

1922 kehrte Huth dann in seine Heimat nach Thüringen zurück und lebte bis an sein Lebensende in Weimar. Zwei Jahre später erfuhr er einen schweren Schicksalsschlag: Sein rechter Arm war gelähmt. Das zwang Huth dazu, die Maltechnik zu wechseln. Weg von Aquarell, hin zu Pastell. So komisch es klingt, aber diese notgedrungene Umstellung war für seine künstlerische Karriere ein Meilenstein. Der Maler perfektionierte seine Lichtführung und so entstanden nun seine berühmtesten und eindrucksvollsten Pastellarbeiten.

Die Region rund um Heidelberg hatte es ihn übrigens weiter angetan. Bis in die 60er Jahre besuchte er immer wieder die Universitätsstadt und den Odenwald - und erlebte dabei so manchen Künstlertraum im Neckartal.

