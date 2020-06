Von Christoph Moll

Neckargemünd. Jeder kennt die markanten weißen Gebäude an der Bundesstraße B 45 am Stadtausgang in Richtung Bammental. Jahrzehntelang saß hier das Unternehmen "Ortho Clinical Diagnostics" (OCD) beziehungsweise dessen Vorgänger. Seit vier Jahren agiert das Unternehmen vom Untergeschoss des Rathauses aus. Doch wie lange noch? Der Gemeinderat hat das Unternehmen nämlich abblitzen lassen, als es um eine Änderung des Mietverhältnisses bat.

Hinter verschlossenen Türen hat das Gremium in einer nicht-öffentlichen Sitzung bereits im März einstimmig beschlossen, das Mietverhältnis zwischen der Stadt und OCD für die Räume im Untergeschoss des Rathauses bis zum 30. Juni 2023 bestehen zu lassen. "Das Risiko einer Sonderkündigung durch OCD zum 30. Juni 2021 wird dabei zur Kenntnis und in Kauf genommen", heißt es.

Was steckt dahinter? Die RNZ sprach mit Waclaw Lukowicz aus München, der seit einem Jahr neuer Geschäftsführer von OCD für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist. Vorher arbeitete er unter anderem bei Siemens und bringt Erfahrung im sogenannten Turnaround-Management mit. Darunter ist das Zurückführen von Unternehmen in die Erfolgsspur zu verstehen.

"Die vergangenen Jahre waren in der über 80-jährigen Geschichte von Ortho turbulent und nicht einfach", berichtet Lukowicz. "Es waren keine fetten Jahre, wir haben erhebliche Geschäftseinbrüche verzeichnet und uns in Deutschland verkleinert." OCD legte aber nur eine Verschnaufpause ein, betont der Chef. "Wir haben das schwierige Tal durchschritten, aber unsere Mitarbeiter trotz Kurzarbeit immer voll bezahlt", so der 46-Jährige. "Jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach oben." OCD habe "großartige Produkte" wie einen neuen Antikörper-Test auf Covid-19 und stelle auch wieder Mitarbeiter ein.

Dennoch benötige man in Neckargemünd für sechs Mitarbeiter keine Fläche von über 600 Quadratmetern mehr. Der Großteil der 50 Mitarbeiter sei im Außendienst tätig. Die Innendienstfunktionen würden zudem für Europa zentral in Straßburg und Prag gebündelt. "Neckargemünd ist ein wunderschöner Ort", sagt Lukowicz. "Man kann hier schön zwischen dem Fluss, den Bergen und den Wäldern Urlaub machen." Auch die Nähe zu Heidelberg sei traumhaft. "Aber als bundesweit aufgestelltes und global agierendes Unternehmen gibt es auch viele Standortnachteile", sagt der Geschäftsführer. So habe Neckargemünd keinen Fernbahnhof, keine Autobahnanbindung und kein Geschäftshotel und der Flughafen in Frankfurt sei fast 100 Kilometer entfernt.

"Bei Turnaround-Prozessen sind die Kosten sehr wichtig", gibt Lukowicz zu bedenken. "Momentan sind sie in Neckargemünd sehr hoch." Das Unternehmen trat deshalb an die Stadt heran, um die Mietkonditionen neu zu verhandeln. "Die Reaktion auf unsere Anfrage gibt uns Anlass zum Nachdenken und hat uns stutzig gemacht", betont Lukowicz. "Wir waren verwundert, wie wenig Flexibilität vorhanden ist." Nun müsse man sich fragen, wohin die Reise gehe. "Bei allen Nachteilen des Standorts und nun auch noch der geringen Flexibilität der Stadt habe ich Zweifel, ob Neckargemünd der richtige Standort ist", so der Geschäftsführer. "Der Mietvertrag läuft noch bis 2021 und dann schauen wir, wie es weitergeht." Es sei aber noch keine Vorentscheidung getroffen worden, betont der OCD-Chef.

"Wir haben aber auch keine Bestrebungen gespürt, uns unbedingt in der Stadt zu halten." Lukowicz findet, dass die Stadt langfristig denken und nicht auf kurzfristigen Profit aus sein sollte. Ja, Ortho habe zuletzt – nach Millionenzahlungen in der Vergangenheit – nicht mehr üppig Gewerbesteuer gezahlt. "Aber ich bin überzeugt, dass Ortho eine sehr gute Zukunft hat", so Lukowicz. Und dann fließe wieder Geld.

Der Geschäftsführer betont, dass er eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und Kunden hat. "Wir sind ein kritisches Unternehmen im Gesundheitssektor", betont er. "Wenn unsere Geräte nicht laufen, können in Krankenhäusern keine Tests durchgeführt werden." Er sei stolz auf sein Team, das in der schwierigen Zeit bei der Stange geblieben sei. "Alle sind sich ihrer Verantwortung für das Gesundheitswesen bewusst", so Lukowicz. Nach der Coronakrise müsse man sich ohnehin fragen, wie die "Arbeit von morgen" aussieht. "Ist ein klassisches Büro am Firmensitz überhaupt noch notwendig?", fragt Lukowicz. Die Krise habe gezeigt, wie gut Homeoffice mit Videokonferenzen funktioniere. "Pendeln ist eigentlich verlorene Zeit", sagt der Geschäftsführer.