Hintergrund

Der Umbau der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) wird sich um einige Monate verzögern. "Im Sommer werden wir nicht anfangen", sagt Leimens Bauamtsleiter Holger Gora. Weil das Regierungspräsidium in Karlsruhe vor Erteilung der Baugenehmigung erst die Einwände von Anwohnern prüfen musste (siehe Artikel links), werde man mit den Abriss- und Umbauarbeiten an der GSS wohl erst im Herbst beginnen können. Das zuständige Architekturbüro Sander-Hofrichter aus Ludwigshafen sei momentan dabei, die Planungen für die Baumaßnahme auf den aktuellen Stand zu bringen. Er rechne in den kommenden zwei Wochen mit einer Rückmeldung der Architekten, so Gora. Auch müsse noch die Frage geklärt werden, ob sich durch die Verzögerung die anvisierten Gesamtkosten von rund 24 Millionen Euro weiter erhöhen werden. Am 15. Juli soll es in der Aegidiushalle eine weitere Infoveranstaltung geben, bei welcher das weitere Vorgehen erklärt wird. Der aktuelle Stand wurde in der Gemeinderatssitzung im Juli 2018 präsentiert. Damals wurde erklärt, dass sich die Kosten von 24 Millionen Euro auf drei Bauabschnitte verteilen, wobei bereits in der ersten Phase geschätzt 12,5 Millionen Euro fließen sollen. Der derzeit eingeschossige Schultrakt zur Pestalozzistraße hin wird in diesem Zuge abgerissen und durch einen dreistöckigen Neubau inklusive Mensa ersetzt. Im zweiten Bauabschnitt ab 2021 soll dann der westlich angrenzende Gebäudetrakt einem zweigeschossigen Neubau weichen, in dem die neue Grundschule unterkommt. Der dritte Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung und Umnutzung der bestehenden dreistöckigen Schulgebäude in Richtung der Aegidius- und Kurpfalzhalle. lew