Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Wie kriminell ist die Region? Das zeigt die Kriminalstatistik der Polizei. Und diese ist in diesem Jahr sehr erfreulich: Die Kriminalitätsbelastung ist in den meisten Orten rund um Heidelberg im vergangenen Jahr – bedingt vor allem durch die Corona-Einschränkungen im öffentlichen Leben – massiv gesunken. Die "kriminellste" Kommune der Region ist – nach einem Jahr Pause – derweil wieder Neckargemünd mit 45 Straftaten pro 1000 Einwohnern. Im vergangenen Jahr hatte diesen "Titel" noch Bammental inne. Besonders ruhig schlafen können hingegen die Einwohner von Heiligkreuzsteinach: Hier wurden lediglich 15 Straftaten pro 1000 Einwohner gezählt. Die RNZ hat die Zahlen unter die Lupe genommen.

Den deutlichsten Rückgang mit 51,5 Prozent gab es bei der Kriminalitätsbelastung in Bammental, weshalb die Elsenztalgemeinde nun auch wieder mit 28 Straftaten pro 1000 Einwohnern im Mittelfeld rangiert. Die Zahl der Straftaten ging von 386 im Jahr 2020 auf 188 im vergangenen Jahr zurück. "Die prägnantesten Rückgänge sind in Bammental vor allem bei den Diebstahlsdelikten, Sachbeschädigungen und Rohheitsdelikten festzustellen", erklärt Polizeisprecher Dennis Häfner. So seien im vergangenen Jahr 78 Diebstahlsdelikte weniger festgestellt worden, was einem Rückgang um 63,4 Prozent auf 45 Fälle entspreche. Bei den Sachbeschädigungen war ein Rückgang um 61,5 Prozent auf 20 Fälle festzustellen. Die Körperverletzungsdelikte halbierten sich nahezu von 21 auf elf Fälle. Und im Bereich der Rauschgiftkriminalität wurden 28 Fälle weniger als im Vorjahr und damit 21 Fälle festgestellt.

Ebenfalls ein deutlicher Rückgang um 30,3 Prozent wurde in Eppelheim erfasst, wo die Kriminalitätsbelastung in den vergangenen Jahren stets vergleichsweise hoch war. Statt 749 wurden nun noch 554 Straftaten gezählt, was 36 Straftaten pro 1000 Einwohner entspricht. "Die höchsten Rückgänge wurden im Bereich der Diebstahls-, Betrugs- und Rauschgiftdelikte sowie bei Sachbeschädigungen festgestellt", so Polizeisprecher Häfner. Mit 50 Fällen weniger wurden im vergangenen Jahr 118 Diebstähle gezählt. Bei den Betrugsdelikten war ein Rückgang von 105 auf 72 Fälle festzustellen. Insgesamt wurden im Bereich der Rauschgiftdelikte 101 Fälle weniger und damit 56 registriert. Und bei den Sachbeschädigungen wurden statt 108 noch 63 Delikte gezählt.

Dank eines Rückgangs von 25,4 Prozent liegt die Kriminalitätsbelastung in Nußloch nun wieder im grünen Bereich. So wurden nur noch 33 statt 48 Körperverletzungen registriert, die Zahl der Diebstähle ging von 84 auf 50 zurück und die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte sank um 59 Fälle auf 38 Straftaten. Nach unten gingen auch die Zahlen bei der Straßenkriminalität und bei Kraftfahrzeugaufbrüchen. 20,8 Prozent betrug der Rückgang in Mauer, was noch 20 Straftaten pro 1000 Einwohner bedeutet. Der signifikanteste Rückgang war laut Polizei bei den Sachbeschädigungen festzustellen: 2020 wurden hier 19 Fälle erfasst, im Jahr 2021 nur zehn.

In allen anderen Orten mit Rückgängen lagen diese unter 20 Prozent. So auch in Neckargemünd mit 13,5 Prozent, wobei die Stadt am Neckar – wie erwähnt – wieder die "kriminellste" Kommune rund um Heidelberg ist. Dennoch: Auch hier gab es deutliche Rückgänge. Die Zahl der Straftaten sank von 691 auf 598. So wurden noch 96 Diebstähle erfasst – 46 weniger als 2020. Die Zahl der Betrugsdelikte ging um 21 auf 98 Fälle zurück. Außerdem wurden 68 Sachbeschädigungen registriert – minus 23 Prozent.

Lediglich in vier der 17 Orte rund um Heidelberg stieg die Kriminalitätsbelastung im vergangenen Jahr: in Gaiberg um 2,7 Prozent, in Meckesheim um 2,8 Prozent, in Wilhelmsfeld um 6,6 Prozent und in Wiesenbach um beachtliche 56,3 Prozent. Damit musste Wiesenbach den Titel der sichersten Gemeinde abgeben, rangiert aber nach wie vor im guten Mittelfeld. Doch was war die Ursache für den Anstieg? "Die gestiegene Anzahl der Straftaten ist überwiegend auf einen Täter zurückzuführen", berichtet Polizeisprecher Häfner. "Dieser verstieß mehrfach gegen ein bestehendes Hausverbot." Zudem sei es in diesem Zusammenhang wiederholt zu Beleidigungen gekommen. "Des Weiteren sind in keinem sonstigen Deliktbereich signifikante Anstiege oder Rückgänge zu verzeichnen", so Häfner. In absoluten Zahlen ist der Anstieg wenig dramatisch: Die Zahl der Straftaten war mit 75 statt 48 nach wie vor niedrig.

Besonders sicher ist es rund um Heidelberg in Heiligkreuzsteinach mit 15 Straftaten pro 1000 Einwohnern. Insgesamt wurden hier nur 40 Straftaten gezählt. Ebenfalls gut abgeschnitten haben Spechbach und Gaiberg mit 16 und 18 Straftaten pro 1000 Einwohnern.

Zwischen 20 und 29 lag dieser Wert in Mauer (20), Wiesenbach (24), Schönau (24), Nußloch (25), Neckarsteinach (26), Lobbach (27), Bammental (28), Wilhelmsfeld (28) und Dossenheim (29).

Über 30 lagen Sandhausen (35), Eppelheim (36) und Leimen (38).

Und über 40 "schaffte" es – neben Neckargemünd – nur Meckesheim mit 42 Straftaten pro 1000 Einwohnern.

Ganz weit weg ist jedoch – trotz eines Rückgangs von 18,5 Prozent – noch das Heidelberger Stadtgebiet mit 70 Straftaten pro 1000 Einwohnern.