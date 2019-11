Mauer/Bammental/Wiesenbach. (RNZ/mare) Bittere Nachrichten für die Pendler: Die Vollsperrung der Bundesstraße B45 am Krähbuckel wird verlängert, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Demnach wird die Straße am Mittwoch, 27. November, im Laufe des Vormittags wieder freigegeben. Grund für die kurze Verlängerung sind die Schwierigkeiten zu Beginn der Arbeiten, als die Umleitungsschilder falsch aufgestellt wurden. Dadurch haben die Arbeiten erst einen Tag später begonnen.

Zudem gab es mehr Arbeiten an den Leitplanken, als erwartet. Dadurch gab es weitere Zeitverluste, sodass die B45 nun zwei Tage länger dicht bleibt.

Die Arbeiten am Asphalt werden demgegenüber am Donnerstag abgeschlossen, ab Freitag wird dann an den Schutzeinrichtungen in der Fahrbahnmitte und am Straßenrand gearbeitet. In der kommenden Woche wird noch die Fahrbahnmarkierung aufgetragen.