Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Kein Beschluss, aber eine ganze Menge neu hinzugewonnener Erkenntnisse, dazu viele offene Fragen - das war das Ergebnis im Meckesheimer Gemeinderat nach einer angeregten Diskussion über das "Konzept Friedhof 2050". Um dieses vorzustellen, hatte die Verwaltung den Experten Stefan Lubowitzki von der Firma Weiher in Freiburg eingeladen. Eloquent versuchte der Experte die Räte davon zu überzeugen, welche Vorteile die Gemeinde hätte, wenn sie bei der Friedhofsgestaltung mit dem bundesweit beschäftigten Freiburger Unternehmen zusammenarbeiten würde.

Hierfür hatte Lubowitzki interessante Zahlen herausgesucht. Ein Beispiel: In Meckesheim sind inzwischen 86 Prozent aller Beisetzungen Urnenbestattungen. Die logische Folge sei, so Lubowitzki: "Viele Sargflächen bleiben frei." Hinzu komme ein Abwanderungstrend hin zu alternativen Bestattungsarten, etwa im Wald oder auf See. Was das für die Gemeinde als Friedhofsinhaber bedeutet? "Aus unternehmerischer Sicht heißt das, es fehlt Geld", brachte es der Freiburger Experte trocken auf den Punkt. Statt zwölf Mal im Jahr könne der Rasen dann eben nur noch acht Mal gemäht werden.

Beim "Konzept Friedhof 2050" gehe es deshalb in erster Linie auch darum, den Friedhof im Bewusstsein der Bevölkerung zu mehr zu machen als nur einem reinen Bestattungsort. "Es soll ein Ort sein, an dem man sich gerne trifft", formulierte Lubowitzki seine Vision. Um diese zu verwirklichen, brauche es eine ganzheitliche Friedhofsentwicklung, bei der neben der Architektur und Planung auch oft vernachlässigte Aspekte wie das Marketing und die Kommunikation eine Rolle spielen.

Dabei gehe es darum, so Lubowitzki, "den Friedhof attraktiv zu halten - etwa durch dynamische Module wie Urnen-Hochgräber oder auch die Anlage von Biotopen nach dem Vorbild des Mannheimer Friedhofs. Wichtig sei es hierbei immer die Trends und Wünsche der Bevölkerung im Blick zu behalten. "Vor zehn Jahren hat man sich noch überlegt, Friedhöfe zu vergrößern, das braucht man heute eher nicht mehr", bilanzierte Lubowitzki, um dann den Meckesheimer Bürgervertretern das Wort zu überlassen.

Diese sollten darüber entscheiden, ob die Firma Weiher mit dem "Konzept Friedhof 2050" betraut werden soll, zu dessen Beginn es zunächst einen sogenannten Strategietag geben würde. Laut Lubowitzki diene dieser dazu, bei einer Ortsbegehung eine Ist-Analyse zu treffen sowie im Rahmen eines Workshops gemeinsam mit Gemeinde, Kirchen und Bestattern "die Anforderungen zu harmonisieren".

Das stieß jedoch auf Unverständnis bei Mum-Fraktionssprecher Jürgen Köttig, der wissen wollte, ob man nicht zunächst die Bevölkerung fragen müsse, was diese sich vorstelle. Das sah Lubowitzki anders: "Das würde keinen nennenswerten Vorteil bringen." Ein Expertengremium halte er für ausreichend. "Wie schnell ist so ein Konzept zu realisieren?", hakte Köttig nach. Die Antwort: Man plane auf Sichtweise für die nächsten zwei bis vier Jahre. "Haben wir uns dann geheiratet bis 2050?", erkundigte sich Clemens Heck (CDU) und bekam darauf die folgende Reaktion: "Wenn Sie nach dem Strategietag sagen, wir brauchen das nicht, dann ist unsere Ehe geschieden."

Klare Worte, die am Ende der Diskussion - nach einer zehnminütigen Sitzungsunterbrechung - auch Inge Hanselmann, Fraktionssprecherin der CDU, fand. "Wir fühlen uns animiert, würden uns aber gerne erst einmal umhören, wie es andere Gemeinden machen." Der Beschluss, ob es überhaupt einen Strategietag mit der Freiburger Firma Weiher geben wird, wurde daher auf eine Sitzung vor oder nach der Sommerpause vertagt. Der entsprechende Antrag der CDU-Fraktion fand neun Befürworter bei fünf Enthaltungen.