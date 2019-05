Heiligkreuzsteinach. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> SPD: Peter Schäfer (1961, Werkleiter/Prokurist), Karl Beckenbach (1950, Bankkaufmann i.R.), Bettina Neumann (1965, medizinische Fachangestellte), Petra Klee (1967, technische Angestellte), Manuela Pasch (1970, Verwaltungsangestellte), Matthias Wiesinger (1988, Wirtschaftsingenieur), Daniel Trümpler (1977, Rechtsanwalt), Carolin Stephan (1985, Speditionskauffrau/Tagesmutter), Sandra Fay (1972, Betriebswirtin), Carlos Ebert (1952, Architekt/Rentner), Monika Semmler (1961, Verwaltungsangestellte), Waltraud Neumann (1943, Rektorin i.R.).

> CDU: Karl-Heinz Ehrhard (1949, Oberamtsrat i.R.), Andreas Herbig (1964, Diplom-Ingenieur FH), Dr. Gabriele Magerl (1957, Fachärztin Innere/Allgemeinmedizin), Inge Rehberger (1954, Rentnerin), Manfred Rausch (1958, kaufmännischer Angestellter), Andrea Lauer (1969, leitende Angestellte), Oliver Teich (1982, Finanz- und Versicherungsmakler), Thomas Seel (1967, Finanzmakler), Hans Günther Ewald (1964, Landwirt), Christian Hintenlang (1978, Einkäufer), Matthias Albrecht (1967, Maschineneinrichter), Markus Reinhard (1976, Feinwerkmechanikermeister), Torsten Steinberg (1968, Kfz-Meister/Betriebsleiter), Gabi Jörder (1974, staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin), Rainer Reinhard (1959, Kraftfahrzeugmechaniker).

> Freie Liste Heiligkreuzsteinach (FLH): Ernst-Michael Heß (1952, Steuerberater), Johannes Fink (1965, IT-Architekt), Jan Sonnberger (1975, Schreiner), Sabine Bittermann (1968, Hausfrau), Heike Steiert (1966, Buchhalterin), Vivien Lehmann-Rajs (1974, Sozialpädagogin), Ralf Otterbacher (1964, Installateur), Alexander Kohl (1966, Selbstständiger), Georg Heß (1985, Steuerberater), Anja Schork-Raabe (1963, Hausfrau), Rüdiger Krieg (1968, Gesundheits- und Krankenpfleger), Erik Fink (1999, Student Physik), Martina Gaudes (1960, Lehrerin), Volker Rohne (1957, Arbeitstherapeut), Manuela Palmer (1965, Fotografin/Seniorenbetreuerin), Karin Backfisch (1944, Hausfrau), Veronika Heid-Berberich (1955, Hausfrau).

Welche Veränderungen gibt es?

Nur zwei der zwölf aktuellen Gemeinderäte in Heiligkreuzsteinach treten bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr an. Mit Rüdiger Kling und Reiner Noe stammen beide ausscheidenden Räte der Odenwaldgemeinde aus der SPD. An deren Stelle kandidieren Petra Klee und Manuela Pasch auf den Listenplätzen vier und fünf. In den Reihen von CDU und FLH stehen jeweils sämtliche amtierenden Gemeinderäte erneut auf den vorderen Listenplätzen.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> SPD: 58,3 % Frauen, 41,7 % Männer

> CDU: 26,7 % Frauen, 73,3 % Männer

> FLH: 47,1 % Frauen, 52,9 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> SPD: 53,1 Jahre

> CDU: 53,3 Jahre

> FLH: 52,8 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> SPD: 1. Daseinsvorsorge: Absicherung und Ausbau der örtlichen Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs; 2. Kinder-Familie-Beruf: Attraktiv durch kostenlose Kinderbetreuung, Baugebiete, schnelles Internet; 3. Transparenz: Mehr Kommunikation und Ermittlung der Bürgermeinung zu wichtigen örtlichen Themen.

> CDU: 1. Erhaltung der Infrastruktur und unseren l(i)ebenswerten Ort weiter voranbringen mit soliden Finanzen, schnellem Internet, attraktivem Kindergarten und Daseinsfürsorge für ältere Menschen; 2. Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, auch durch Erschließung neuer Baugebiete; 3. Verbesserung der Wasserversorgung durch Erschließung eigener Quellen.

> FLH: 1. Schaffung von Neubauflächen unter Einbeziehung der vorhandenen örtlichen Gegebenheiten. Kein Neubau auf der "Grünen Wiese"; 2. Erhalt und Instandsetzung der örtlichen sozialen und technischen Infrastrukturen vor Neuinvestitionen; 3. Landflucht verhindern und Attraktivität des Ortes steigern.