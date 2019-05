Gaiberg. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> Grüne Liste: Dr. Maximilian Haider (1950, Physiker), Gunther Senghas (1961, Gymnasiallehrer), Gisela Klingmann (1959, Lehrerin für Pflegeberufe), Stefanie Foerster (1984, Diplom-Sozialpädagogin), Sascha Nikolajewicz (1973, Leiter Logistik/Angestellter), Ilse Kory (1951, Malerin), Dr. Christian Fufezan (1975, Bioinformatiker), Dr. Hans Jürgen Hennrich (1958, Physiker), Christiane Trost (1968, Masseurin/medizinische Bademeisterin), Cornelia Dworschak-Geilen (1961, Hausfrau/Yogalehrerin), Sandra Paulus (1970, Angestellte/MBA), Nancy Hespeler (1970, Diplom-Ingenieurin/Servicemanagerin).

> SPD und Aktive Gaiberger: Rolf-Dieter Schätzle (1951, Apotheker), Dr. Alexia Arnold (1969, Verwaltungsangestellte/Referentin), Eric Schuh (1963, Rechtsanwalt), Florian Lenz (1998, Elektroniker für Gebäudetechnik), Lars Brand (1977, Kriminaloberkommissar), Annerose Lichter (1958, Sportpädagogin/Hausfrau), Dr. Martin Mühleisen (1952, Wissenschaftsjournalist), Bianca Lenz (1973, examinierte Altenpflegerin), Hans Otto Weisbrod (1955, Lehrer/Konrektor), Ortrud Schätzle (1958, Konrektorin), Melanie Werle (1990, Krankenschwester), Natascha Brand (1983, Kriminaloberkommissarin).

> FWV: Dieter Sauerzapf (1948, Verwaltungsoberinspektor a.D.), Manfred Müller (1964, Landwirt/Koch), Jochen Wallenwein (1966, Bauingenieur), Carmen Himmelmann (1973, Angestellte öffentlicher Dienst/Heilpraktikerin), Karin Hipfl (1976, Hausfrau), Tobias Aldenhoff (1977, Kfz-Meister), Volker Pfeiffer (1958, Erster Polizeihauptkommissar a.D.), Sven Koschan (1976, technischer Produktdesigner), Bernd Himmelmann (1966, Justizvollzugsbeamter), Siegfried Hipfl (1963, kaufmännischer Angestellter), Martin Miltenberger (1969, Finanzberater/Finanzkanzleileiter), Daniel Wallenwein (1986, Industriemechaniker/Landwirt).

> CDU: Matthias Volkmann (1968, staatlich geprüfter Techniker/Druck- und Medientechnik), Uwe Müller (1974, Bankkaufmann), Boris Kick (1976, Schreinermeister/technischer Lehrer), Alexander Gärtner (1981, Diplom-Bankbetriebswirt), Rolf Kickuth (1952, Verleger), Helmut Weber (1972, Kaufmann), Christian Erles (1966, Industriemeister), Manuela Erles (1976, Lehrerin), Jutta Büch (1953, Rentnerin/Einzelhandelskauffrau), Hans Peters (1951, Drucktechniker/Marketingspezialist), Beatrice Rührlechner-Bratulic (1958, Fitnesstrainerin), Brigitte Jacquin (1940, Hausfrau/ Friseurin).

Welche Veränderungen gibt es?

Alle bisherigen Räte treten wieder an - mit einer Ausnahme: Alexander Trost (Grüne Liste) kandidiert nicht mehr, dafür aber seine Ehefrau Christiane Trost. Bekannt sein dürfte zudem noch ein Kandidat, der bei der FWV auf Platz elf antritt: Martin Miltenberger stellte sich den Bürgern bereits bei der jüngsten Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr zur Wahl. Zudem stehen mehrere amtierende Gemeinderäte auf den hinteren Plätzen ihrer jeweiligen Liste. So tritt Hans Jürgen Hennrich bei der Grünen Liste nur auf Platz acht an, Martin Mühleisen steht auf der Liste von SPD/Aktive Gaiberger auf Platz sieben und Tobias Aldenhoff von der FWV auf dem sechsten Platz.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> Grüne Liste: 58,3 % Frauen, 41,7 % Männer

> SPD und Aktive Gaiberger: 50 % Frauen, 50 % Männer

> FWV: 16,7 % Frauen, 83,3 % Männer

> CDU: 33,3 % Frauen, 66,7 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> Grüne Liste: 54,0 Jahre

> SPD und Aktive Gaiberger: 50,1 Jahre

> FWV: 50,5 Jahre

> CDU: 55,1 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> Grüne Liste: 1. Stärkere Konzentration bei der weiteren Entwicklung des Dorfes auf das Zentrum; 2. Verbesserung der Mobilität durch ein Ruftaxi nach Drei Eichen, Carsharing und einen Bürgerbus; 3. Dass sich Menschen mit einem Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl auch in der Dorfmitte bewegen können.

> SPD und Aktive Gaiberger: 1. Die Dorfmitte mit Leben füllen und in den neu entstandenen Räumen ein attraktives Angebot schaffen; 2. Einen Bürgerbus mit kurzen, direkten Verbindungen zusätzlich zum öffentlichen Nahverkehr einrichten; 3. Bezahlbaren Wohnraum für junge Familien ermöglichen und für familienfreundliche Angebote sorgen.

> FWV: 1. Bürgernähe: Vertretung der Belange aller Bürger/innen der Gemeinde durch eine breit aufgestellte Basis; 2. Ortsentwicklung: Schaffung von neuem bezahlbarem Wohnraum, Infrastruktur für Jung und Alt verbessern; 3. Finanzen: Wirtschaftliches Haushalten um geplante Maßnahmen mit ihren großen Ausgaben zu verwirklichen.

> CDU: 1. Verkehrssicherheit: Kreisel an der K4161/Panoramastraße/Neubaugebiet Schwäbisch-Hall-Wiesen; 2. Wegenetz: Schul-Fußweg zwischen Krautäckern und Hauptstraße (Ampel), Radwege nach Bammental und Leimen; 3. Soziales: Neues Feuerwehrhaus, Marktstände Ortsmitte, Ausbau Spielplätze, Digitalisierung Schule.