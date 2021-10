Neckargemünd. (cm) Lothar Eisenhauer hatte mit den Tränen zu kämpfen. "Eigentlich wollte das Klaus heute machen", sagte der Vorsitzende des Schwimmbadfördervereins in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Gemeint war CDU-Stadtrat Klaus Rupp, der Ende September nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Rupp war ebenso engagiert im Schwimmbadförderverein, für den Eisenhauer nun die Bürgerfragestunde zur Übergabe einer Spende an Bürgermeister Frank Volk nutzte.

"Nehmen Sie heute eine Spende entgegen?", fragte Eisenhauer den Rathauschef, der sich dafür gerne von seinem Platz auf der Bühne erhob. Eisenhauer erinnerte daran, dass der Verein bereits im Frühjahr entschieden habe, ein Sonnensegel mit manuellem Antrieb für das Planschbecken im Kleingemünder Terrassenfreibad zu spenden. Leider sei erst im Juni der Auftrag an den Hersteller ergangen, der zudem nicht vollständig gewesen sei. Dies habe zu einer weiteren Verzögerung von acht Wochen geführt, so Eisenhauer.

So sei es erst Ende August, kurz vor Saisonende, zur Lieferung und Montage gekommen. "Leider haben wir bis zur Schließung des Freibads am 12. September keinen Termin mehr für eine offizielle Übergabe gefunden", bedauerte Eisenhauer. Die letzten Besucher der Saison seien jedoch begeistert von der Aufstellung gewesen. Die über 10.000 Euro teure Anlage sei eine tolle Bereicherung und steigere weiter die Qualität des Freibades. Das Setzen von vier notwendigen Masten habe dankenswerterweise die Stadt übernommen.

Als Zeichen für die Anlage übergab Eisenhauer symbolisch eine desinfizierte Kurbel an den Bürgermeister. Volk dankte dem Förderverein für die jahrzehntelange Unterstützung und das rege Spendensammeln – auch im Namen der Schwimmbadbesucher.

Es war das gute Ende einer Spende, die in der Vergangenheit für Ärger gesorgt hatte. Denn eigentlich sollte am Planschbecken ein 16.000 Euro teures Sonnensegel installiert werden, das mit einem Motor elektrisch ein- und ausgefahren werden kann. Diese Spende wurde schon 2019 vom Verein beschlossen. Bei der Montage im vergangenen Jahr wurde dann festgestellt, dass in der Nähe des Planschbeckens kein elektrischer Antrieb zugelassen ist. Dieses Sonnensegel wurde schließlich zur vergangenen Saison am Kinderspielplatz montiert. Der Verein entschied daraufhin, das Segel mit manuellem Antrieb für das Planschbecken zu spenden. "Es ist nicht normal, wie man mit unserem Geld umgeht", sagte damals Eisenhauer, der nicht mehr als Vorsitzender antreten möchte, nachdem er sich vor zwei Jahren noch einmal überreden ließ. Damals stand der 2001 gegründete Verein vor dem Aus.

Eisenhauer bat noch darum, dass ein neuer Baum im oberen Bereich des Freibadgeländes gepflanzt wird. Denn der zu diesem Zweck vom Förderverein gespendete Baum sei "aus Versehen", so Eisenhauer, an der Schwimmbadstraße vor dem Eingang gepflanzt worden sei.