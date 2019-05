Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd-Kleingemünd. Über eine Stunde lang hat ein Wildschwein am Dienstagmorgen vier Polizisten auf Trab gehalten. Gegen 10 Uhr erschoss letztlich ein Beamter das Tier, das zuvor offenbar von einem Auto angefahren worden war. Der Einsatz spielte sich in der Nähe des Ortseingangs von Kleingemünd ab.

Um 8.42 Uhr wurde die Polizei alarmiert, wie deren Sprecher Christoph Kunkel auf RNZ-Nachfrage berichtete: Ein Wildschwein lief an der Landesstraße L534 am westlichen Ortsrand von Kleingemünd umher. "Die Kollegen wollten es von der Ortschaft fernhalten und es dazu bringen, dass es in den angrenzenden Wald läuft", berichtet Kunkel.

Demnach habe das Verhalten des Vierbeiners darauf hingedeutet, dass es kurz zuvor von einem Auto erfasst worden war. "Das war an der Art und Weise des Gangs zu erkennen, das Tier war apathisch und trottete an der Straße entlang", erklärte Kunkel. In der Zwischenzeit sei ein zweiter Streifenwagen eingetroffen. Die vier Polizisten hätten das Tier zu Fuß verfolgt und immer wieder versucht, es in Richtung Wald zu scheuchen.

"Es ist in solchen Fällen üblich, dass man einen Jagdpächter alarmiert", sagte der Polizeisprecher, "aber auf die Schnelle war keiner verfügbar". Länger warten konnten die Polizisten demnach aber auch nicht. Kunkel: "Es bestand die Gefahr, dass das Wildschwein auf die Straße rennt." Dies wiederum hätte eine Gefahr auch für Verkehrsteilnehmer bedeutet. Deswegen entschieden die Polizisten, das Tier selbst "zu erlösen", wie der Pressesprecher der Polizei es ausdrückte. Der Beamte habe dazu seine Dienstwaffe benutzt.

Während des gesamten Einsatzes sei es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Landesstraße oder einer anderen Straße gekommen, wie Kunkel berichtete. Auch habe zu keinem Zeitpunkt eine Straße gesperrt werden müssen.

Update: 14. Mai 2019, 20.30 Uhr