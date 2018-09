Von Benjamin Miltner

Bammental. Die Elsenztalgemeinde ist ihrem großen Ziel, einer neuen Kindertagesstätte, wieder ein Stückchen näher gekommen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einhellig den Bebauungsplan "Sportzentrum - 1. Änderung" als Satzung. Er dient zum einen der Errichtung einer kommunalen Kita an Stelle des bisherigen FC-Sportheims. Zum anderen ermöglicht er dem FC Victoria Bammental weiter südlich einen Neubau des Vereins.

> Das ist bisher passiert: Der Bedarf einer neuen Kita ist lange bekannt - und immer noch drängend, wie der aktuelle Kindergartenbedarfsplan zeigt. Die Gemeinde beackert das Thema seit geraumer Zeit und war im Juli 2017 als Ergebnis einer schwierigen Standortsuche auf das FC-Gelände gestoßen. Im Januar 2018 wurden dann der angepasste Bebauungsplan für das Sportzentrum aufgestellt sowie anschließend Öffentlichkeit und Behörden beteiligt.

> Das sieht der Bebauungsplan vor: Für die Kindertagesstätte ist eine Grundfläche von bis zu 1300 Quadratmetern zulässig. Das Gebäude kann bis zu drei Vollgeschosse und eine Höhe von 13,50 Meter umfassen. Der Neubau des Vereinsheims darf neben Sporteinrichtungen eine Schank- und Speisewirtschaft sowie maximal eine Wohnung beinhalten. Das Ganze auf maximal sieben Meter Höhe, in einem Vollgeschoss und auf einer Fläche von höchstens 1200 Quadratmetern. Neben den beiden Gebäuden sieht der Bebauungsplan noch Flächen für Sportanlagen sowie den Erhalt von Bäumen und Bepflanzung vor.

> Das sagen die Behörden: Während kein Bürger eine Stellungnahme abgab, gab es von den Trägern öffentlicher Belange zwei wesentliche Anmerkungen: Zum einen liege das Baugebiet innerhalb einer Grünzäsur und müsse daher den Zielen der dafür gültigen Raumordnung entsprechen - was aber der Fall ist. Zum anderen hat das Regierungspräsidium Bedenken an der Anwendung des beschleunigten Verfahrens - also ohne Umweltbericht und frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden. "Es ist ein Grenzfall, die Zweifel nicht völlig von der Hand zu weisen", stellte Ulrich Villinger vom Planungsbüro Piske im Gemeinderat klar. Das Risiko einer Klage sei aber nur minimal und das Landratsamt habe ja die Baugenehmigung gegeben, führte er auf Nachfrage von Rüdiger Heigl (SPD) aus.

> Das muss geändert werden: Das Kreisforstamt forderte aufgrund der Hanglage einen Abstand zwischen Vereinsheim-Neubau und Wald von 35 statt aktuell 25 Metern. "Hier ist das Forstamt nicht zu einer Ausnahme bereit", so Ulrich Villinger. Die Buchen in der dortigen Zone seien teils über 140 Jahre alt, in den Kronen dürr und daher "umfallgefährdet." "Das Sicherheitsrisiko ist nicht unbegründet", so Ulrich Villinger. Daher wurde nun eine Waldumwandlung beantragt. Bedeutet: Der Wald dort ist formell kein Wald mehr, sondern öffentliche Grünfläche - bleibt aber trotzdem Wald. Die Gemeinde bewirtschaftet den Bereich künftig als Niederwald mit maximal zehn Meter hohen Bäumen. "Die hohen Buchen müssen wir leider rausnehmen", erklärte Bürgermeister Holger Karl. "Das sind aber nicht viele. Das Bild dort wird sich kaum ändern", beantwortete er die Nachfrage von Peter Dunkl (Grüne). Anders als ursprünglich geplant muss die Gemeinde für die Waldumwandlung keine Ausgleichsmaßnahmen an anderen Stellen leisten, nimmt dafür aber eine entsprechende Baulast hin.

> Das ist der weitere Ablauf: Der FC Bammental hat mittlerweile einen Bauantrag für sein neues Vereinsheim abgegeben. Diesem stimmte der Technische Ausschuss am Donnerstag zu. Nun liegt der Antrag zur Prüfung bei der Baurechtsbehörde, wie Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage bestätigte. Wenn alles perfekt läuft, könnten laut Busch noch in diesem Jahr die Bauarbeiten beginnen. Zunächst mit dem Abriss des alten, dann mit dem Bau des neuen Vereinsheims. Und der Bauantrag für die Kita? Den stellt die Gemeinde - wenn endgültig feststeht, wie viele Betreuungsplätze es werden sollen. "Bisher wurde von vier Gruppen ausgegangen", erklärt Busch. Jetzt denke der Gemeinderat noch mal nach, ob diese 40 Plätze ausreichen. Rüdiger Heigl (SPD) gab schon mal die Richtung vor: "Wir sollten in jedem Fall so planen, dass wir in drei Jahren nicht schon wieder eine neue Kita brauchen."