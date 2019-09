Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Die Kerwefeste in Gauangelloch, St. Ilgen und Leimen sind den Bürgern der Großen Kreisstadt offenbar nicht genug. Das wurde jedenfalls bei der Eröffnung der "44. Diljemer Straßenfestkerwe" nach dem Umzug (siehe Artikel links) deutlich. Kerweborscht Ralph Panzer und seine beiden Kerweschlackel Stefan Riemensperger und Klaus Häuseler gaben sich bei der Kerweeröffnung am Samstag vor großem Publikum am Willi-Laub-Platz als "waschechte Bayern" aus.

Mitgebracht hatten die Aktiven des Karnevalclubs Frösche Kerweschlumpel "Bavaria, die Erste, vom Diljemer Land". Zusammen mit "weiblicher Verstärkung in schönstem Gewand" trumpften sie auf und taten kund: "Wir wollen wie die Bayern feiern!" In Lederhose und Karohemd konkretisierte der Kerweborscht seine Forderung mit einer klaren Ansage an den Gemeinderat: "Wir wollen ein Oktoberfest!" Dass es ein solches Fest in ganz "Loome" noch nicht gebe, könne einfach nicht sein. Ralph Panzer mutmaßte: "Die Höhe des Veranstaltungsbudgets tut wohl den Stadträten weh?" Doch statt an Eventagenturen hohe Summen zu zahlen, damit diese Stars und Sternchen nach Leimen holen, sollte man doch im Kleinen mit den örtlichen Vereinen und einem Oktoberfest anfangen. "Gebt Euch einen Ruck. Denn wir wollen feiern!", brachte es Ralph Panzer auf den Punkt.

Aus dem Ortsgeschehen hatte der Kerweborscht auch noch einiges zu berichten. Mit einem lauten "Hurra" brachte er seine Freude über die Geschwister-Scholl-Schule zum Ausdruck, die nach langem Hin und Her endlich zum Wohl ihrer Schüler zu einer Gemeinschaftsschule ausgebaut werden kann. Verärgert war der Kerwe-Repräsentant indes über ein Thema ganz anderer Art: "Sammelt doch die Hinterlassenschaften eurer Hunde ein", mahnte er jene Hundebesitzer an, die mit Häufchen ihrer Vierbeiner Leimens Straßen und Plätze verunreinigen. Als dümmste aller Taten war für ihn aber, wie vor wenigen Wochen in Leimen geschehen, die Hetze von Kampfhunden auf Menschen. "So jemand muss bestraft werden nach aller Härte des Gesetzes."

Sein Bedauern brachte Panzer über den Zeitverzug bei der Sanierung des Rathauses in St. Ilgen zum Ausdruck. Gerne hätte man schon dessen Einweihung gefeiert. Auch die Leimener Verwaltung müsse sich in der Ferne auf ihrem Campus in St. Ilgen noch gedulden, bis sie in ihr frisch saniertes Rathauspalais zurückkehren könne.

Einen Lacher hatte sich der Kerwe-Chef für den Schluss seiner Rede aufgespart: Die Ankündigung der Stadt zur Diljemer Kerwe beinhaltete den Hinweis auf einen "verkaufsoffenen Sonntag". "Das ist der Brüller", meinte er. Abgesehen von Metzger, Bäcker, Friseur und Bankinstituten habe Dilje wahrlich nicht viel zu bieten - und werde dann plötzlich als "Einkaufsstadt" gepriesen.

Jetzt war Oberbürgermeister Hans D. Reinwald an der Reihe. Mit einem Lob an Organisatoren und Besucher begann er sein Grußwort. In Dilje verstehe man es bestens, eine anständige Straßenfestkerwe zu feiern, sagte er. Davon könnten die Nachbargemeinden Nußloch und Sandhausen seiner Ansicht nach lernen. "Wir würden auch gerne Entwicklungshilfe leisten", ließ er mit Grinsen alle Gäste aus Nußloch und Sandhausen wissen.

Der Stadtchef übernahm nach guter Tradition die Kerweeröffnung. Der Fassbieranstich war nach ein paar Schlägen gleich erledigt. Zum Glück, kann man da nur sagen - denn der Oberbürgermeister hatte sich zuvor mit einer Aussage zu dieser Tradition weit aus dem Fenster gelehnt: "Ein Fassanstich ist für mich ein Kinderspiel."

Info: Die Diljemer Straßenfestkerwe geht am heutigen Montag in vollem Umfang weiter. Ab 10.30 Uhr laden die Vereine zum Frühschoppen mit anschließendem Mittagessen ein. Um 14.30 und um 16 Uhr dürfen sich dann die Kinder an der Kerwebühne auf Kasperle und seine Freunde freuen. Ab 18 Uhr spielt die Band "The Rollers" und abends ab 20 Uhr steht Dilje schließlich ein letztes Mal für diese Kerwe kopf. Dann ist nämlich "Showtime" mit Ralph Panzer und vielen "Hitparadenstars" auf dem Willi-Laub-Platz angesagt.