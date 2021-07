Neckargemünd. (cm) Nicht erst seit der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird über die Reaktivierung stillgelegter Sirenen diskutiert. Nun ist das Thema wieder besonders präsent – auch in der besonders von Hochwasser gefährdeten Stadt Neckargemünd an der Mündung der Elsenz in den Neckar. Nicht nur bei Hochwasser, sondern auch bei Starkregen lauert hier Gefahr – insbesondere in den Stadtteilen Waldhilsbach und Mückenloch, wie eine Untersuchung gezeigt hat. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend wurde nun bekannt, dass die Stadt wieder ein Sirenennetz aufbauen will, um die Bevölkerung besser zu warnen.

Es war Petra Groesser (Grüne), die an eine Forderung von ihr vor vielen Jahren erinnerte: Sie wollte mehr Informationen über den Katastrophenschutz in der Stadt. Vor einigen Jahren habe es geheißen, dass ein Mitarbeiter der Stadt hierzu eine besondere Fortbildung absolviere. "Aus aktuellem Anlass", so Groesser, forderte sie nun erneut Informationen, wie die Stadt bei diesem Thema aufgestellt sei. "Unsere Vorbereitungen auf Starkregen und andere Naturgewalten können sich sehen lassen", befand Bürgermeister Frank Volk. "Wir haben viel gemacht." Der Rathauschef plädierte dafür, sich für das Thema mehr Zeit zu nehmen und "umfassend" zu informieren – abseits von einer Sitzung des Gemeinderats. Am Katastrophenschutz seien mehrere Organisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz beteiligt.

Mückenlochs Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser (SPD) erinnerte daran, dass es auf dem Rathaus des Stadtteils nach wie vor eine Sirene gebe. Diese funktioniere, sei aber abgeschaltet. Er wollte wissen, ob es in der Stadt weitere Sirenen gibt und ob eine Reaktivierung angedacht sei. "Wir haben mit großer Freude vernommen, dass es schon seit März ein Bundesprogramm zur Wiedereinführung von Sirenen geben soll", meinte Volk. "Wir würden gerne wieder sechs Sirenen in Betrieb nehmen – drei in Neckargemünd und je eine in den Stadtteilen."

Aber das Förderprogramm existiere bis heute nur als Eckpunktepapier. "Wenn wir in die Förderung hineinkommen, werden wir neue Sirenen einrichten und nicht alte Anlagen wieder in Betrieb nehmen", betonte der Rathauschef. Dem neuen Stadtbrandmeister Dirk Weinmann und ihm schweben offenbar schon längere Zeit nicht nur Sirenen, sondern auch Lautsprecher vor, über die gesprochene Warnungen verbreitet werden können. "Das kennen wir aus Tschechien, wo es solch eine Anlage in jedem Ort gibt", so Volk. "Neben dem Heulton gibt es dort auch Ansagen mit Handlungsempfehlungen."