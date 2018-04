Von Südtirol nach Meckesheim: Die "Kastelruther Spatzen" stehen in zwei Tagen in der Auwiesenhalle auf der Bühne. Foto: privat

Meckesheim. (aham) Die Könige kommen. Genauer gesagt, die Könige der Volksmusik: die "Kastelruther Spatzen". Sie stehen am Donnerstag, 12. April, in Meckesheim auf der Bühne. Und das Gute: Für das Konzert in der Auwiesenhalle gibt es noch Karten.

Die "Kastelruther Spatzen" wurden bereits 1975 gegründet; in ihrer mehr als 40 Jahre währenden Karriere haben sie schon einmal Meckesheim beehrt. "2005 traten sie beim Kerweverein im Zelt auf", erinnert sich Matthias Grasse, der das jetzige Konzert seitens der veranstaltenden Freiwilligen Feuerwehr organisiert. Doch seither sind fast 13 Jahre vergangen - und die "Kastelruther Spatzen" haben seither zwölf Alben veröffentlicht. Nun haben sie etwa ihr neuestes Werk im Gepäck: Mit "Tränen der Dolomiten" standen die sieben Musikanten schon auf Platz fünf der deutschen Charts.

Matthias Grasse, der, wie er zugibt, selbst gar nicht unbedingt so großer Volksmusikfan ist, freut sich auf den Auftritt der erfolgreichsten deutschsprachigen Gruppe des volkstümlichen Schlagers. 17 Mal hat die Wehr schließlich schon große Volksmusik-Veranstaltungen nach Meckesheim geholt. "Da hatten wir schon viel Spaß mit Künstlern", berichtet Grasse. "Da könnte ich fast ein Buch drüber schreiben."

Rund 500 Karten wurden für das Konzert am Donnerstag verkauft, es gibt also noch einige Plätze. Wer von außerhalb mit dem Auto kommt, muss sich übrigens um einen Parkplatz keine Sorgen machen. Helfer der Feuerwehr stehen bereits an der Straße zur Auwiesenhalle und weisen die Gäste in die Plätze ein. "Jeder bekommt einen Parkplatz", versichert Organisator Grasse.

Die Auwiesenhalle ist ab 17.30 Uhr geöffnet, die Feuerwehr sorgt dafür, dass die Konzertbesucher mit Speisen und Getränken versorgt werden. Wer eine spezielle VIP-Karte ergattert hat, kommt um 18.30 sogar in den Genuss, eine Stunde mit den "Kastelruther Spatzen" persönlich zu verbringen - bei einem gemeinsamen Sektempfang. Um 19.30 Uhr beginnt dann der Konzertabend: Sängerin Sonja-Christin bringt das Publikum mit modernem Schlager und volkstümlicher Musik auf Touren - und dann übernehmen die "Kastelruther Spatzen" rund um Sänger Norbert Rier.

Info: Karten für die Veranstaltung gibt es noch bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung, der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Neckartal in Meckesheim sowie über die Internetseite der Feuerwehr.

Verlosung: Die RNZ verlost fünf mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702370 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ RG Preis (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Spatzen sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, 11. April, 16 Uhr, geschaltet.

