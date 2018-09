Von Werner Popanda

Sandhausen. Noch vor sieben Jahren war das "Hopfenzopfen" als Reminiszenz an die einstige Hopfenhochburg Sandhausen eine Veranstaltung in relativ kleinem Kreis auf dem Bauhof und damit am Rande der Gemeinde. Doch heute ist es ein Volksfest der allerersten Güteklasse auf dem Festplatz und damit mitten im Herzen der Gemeinde - so auch am Wochenende. Zu verdanken ist diese Entwicklung zum einem dem im Jahr 2012 zu feiernden Gemeindejubiläum "750 Jahre Sandhausen". Dieses wurde zum Anlass genommen, das "Hopfenzopfen" vom Bauhof auf den Festplatz zu verlegen. Zum anderen erfolgte im Jahr darauf die Zusammenlegung des "Hopfenzopfens" mit dem Hopfenfest des Männergesangvereins Germania, das zuvor auf der Anlage der Kleintierzüchter über die Bühne gegangen war.

Vor dem "Hopfenzopfen" ist freilich zuallererst einmal die Hopfenernte zu bewältigen, die sich heuer als nicht ganz so gefahrenfrei herausstellen sollte. Und zwar deshalb, weil der auf der Demonstrationsanlage wachsende Hopfen zu leiden hatte. Aber nicht, wie man denken könnte, unter der wochenlangen enormen Trockenheit, die ja auch in der Kurpfalz herrschte. "Wir haben", versicherte Albert Burkhardt als einer jener "Germanen", die die Hopfenanlage hegen und pflegen, "den Hopfen ständig und ausreichend bewässert". Dementsprechend habe das "Grüne Gold" auch nicht unter der Trockenheit gelitten. Sondern vielmehr unter den Wespen, denen die Trockenheit auch zu schaffen gemacht habe.

Hintergrund Reimwürdiges rund um das "Grüne Gold" Sprüche über den Hopfen gibt es in etwa so viele wie Hopfenpflanzen in der Hallertau in Bayern oder in Tettnang am Bodensee. Das sind die beiden größten deutschen Hopfenanbaugebieten. Mit am berühmtesten dürfte zweifelsohne der Reim "Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!" sein, der sicher auch am Wochenende beim "Hopfenzopfen" in [+] Lesen Sie mehr Reimwürdiges rund um das "Grüne Gold" Sprüche über den Hopfen gibt es in etwa so viele wie Hopfenpflanzen in der Hallertau in Bayern oder in Tettnang am Bodensee. Das sind die beiden größten deutschen Hopfenanbaugebieten. Mit am berühmtesten dürfte zweifelsohne der Reim "Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!" sein, der sicher auch am Wochenende beim "Hopfenzopfen" in Sandhausen zu hören war. Dieser Spruch zielt auf das bayerische Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 ab, wonach beim Bierbrauen folgende Bestimmung gilt: "Wir wöllen auch sonnderlichen, das füran allenthalben in unsern Stetten, Märckten unnd auf dem Lannde zu kainem Pier merer Stuckh dann allain Gersten, Hopffen und Wasser genomen und gepraucht sölle werden." Aus "Hopfen und Malz, Gott erhalt’s" wurden später Bonmots à la "Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen", "Hurra dem Hopfen, hurra dem Malz, sie sind des Daseins Würz und Salz" und "Was man aus Malz und Hopfen bräut, das hat noch keinen Menschen gereut". Bekannt sind aber auch "Das beste Getränk ist jedenfalls, das herrliche Gebräu aus Hopfen und Malz" und "Ein Trunk aus Malz und Hopfen, das sind die besten Magentropfen". Bis zum Reinheitsgebot galt ein anderes Motto. Nämlich jenes, das Horst Wandinger, lange Jahre Braumeister der Plankstädter Welde-Brauerei, einst beim traditionellen "Hopfenzopfen" auf dem Bauhof der Gemeinde Sandhausen so auf den Punkt gebracht hatte: "Alles, was Geschmack gibt und Aroma, wurd’ gesammelt von Enkelkind und Oma". Auf diese Weise konnte durchaus ein trinkbares Bier entstehen, doch kann von einer Zwangsläufigkeit partout nicht die Rede sein. Denn der diesbezügliche Ideenreichtum war derart immens, dass das eine oder andere Produkt sich als schlicht gesundheitsgefährdend entpuppte. Stichwort: Tollkirschen! Im Gegensatz hierzu waren gehopfte Biere laut dem Braumeister "bekömmlicher und hatten nicht diese Auswirkungen". Nun lautete die Devise in Sandhausen jedenfalls ein weiteres Mal: "Hopfe zopfe, Stiel drolosse, wers net koo, solls bleiwelosse!" Verknüpfen kann man diese mit jenem Lied, das laut der Gemeindebroschüre "Rund um den Sandhäuser Hopfen" früher auf das "Grüne Gold" angestimmt wurde: "Der Hopfen ist ein gut Gewürz, ein Königslob, nur ihm gebührts, der Brauer tut ihn in die Pfann‘, drin wacker Bier er kochen kann, der Hopfen ist ein gut Gewürz, ein Königslob, nur ihm gebührts!" (pop)

Folglich hätten sich diese auch auf den Hopfen gestürzt, genauer: dessen Ruten angestochen, um so an den Saft in den Ruten zu gelangen. Daher habe man die Ruten zum Schutz vor Wespenstichen mit einem weißen Band umwickeln müssen. Bei dieser Aktion hätten ihn Wespen zuhauf umschwirrt, berichtet Burkhardt.

Am Tag der Hopfenernte zeigte sich dann in der Tat sehr beeindruckend, wie sehr die Wespen sich auf der Demonstrationsanlage breitgemacht hatten. Was durchaus mit der Frage verbunden werden könnte, wie es wohl in langen Trockenperioden zuging, als der Hopfen in Sandhausen auf sage und schreibe 200 Hektar - und damit auf 25 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche - angebaut wurde.

Mit der einen oder anderen vereinzelten Wespe hat man sich zwar auch auf dem Festplatz auseinanderzusetzen. Beispielsweise dann, wenn Ochs am Spieß mit Rotkraut, hausgemachten Knödeln und Ochsensoße den Magen füllen sollte. Oder beim Genuss eines frischgezapften Bierchens oder eines alkoholfreien anderen Getränks.

Unterm Strich konnten die kleinen Störenfriede dem Volksfest namens "Hopfenzopfen" allerdings ganz und gar nichts anhaben. Zu jenen, die dieses zu schätzen wissen, zählte natürlich auch Bürgermeister Georg Kletti, dem es dieses Mal gelang, das Bierfass mit einem einzigen Hammerschlag anzustechen. Seine Dankesworte galten allen, die zum Gelingen des "Hopfenzopfens" einen Beitrag geleistet haben - wie etwa der Schulchor der Grundschule. Dies verband das Gemeindeoberhaupt mit dem Hinweis, dass dem Sandhäuser Bier "inzwischen sehr viele positive Eigenschaften zugeschrieben werden".

"Sandhäuser Bier", so Georg Klettis Fazit, "schmeckt nicht nur gut, es ist auch noch gesund". Und das gelte auch dann, wenn sich seine diesbezügliche Auflistung der Inhaltsstoffe im Bier wie ein Beipackzettel lese. Welde-Juniorchef Max Spielmann wiederum versicherte, dass der Sandhäuser Hopfen diesmal zwar etwas kleiner sei, jedoch ein "sehr intensives Aroma" besitze. Davon können sich alle Bierliebhaber bald überzeugen.