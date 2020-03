Von Christoph Moll

Neckargemünd. Seit der Hollmuth-Tunnel im Juli 2011 eröffnet wurde, sehen die Autofahrer Rot – zumindest meistens: Denn die Ampelschaltungen an den Einmündungen an den beiden Tunnel-Enden ist auch heute noch nicht optimal. Von einer "grünen Welle" keine Spur. Seit der Freigabe der 385-Meter-Röhre versucht die Stadt eine Verbesserung zu erreichen – bisher nur mit mäßigem Erfolg.

In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats brachte Dietmar Keller (SPD) nun das leidige Thema erneut auf den Tisch. Er berichtete von einer Verkehrstagfahrt, bei der es um die Einmündung am Tunnel-Ende zum Neckar hin ging. Hier gebe es den Vorschlag, dass die Vorfahrt geändert werde, sagte Keller, der auch Fahrlehrer ist: Die Strecke von der Bundesstraße B 45 kommend durch den Tunnel in Richtung Altstadt und umgekehrt sollte zur Vorfahrtsstraße werden, von Dilsberg kommende Autofahrer müssten beim Abbiegen in den Tunnel und in Richtung Altstadt die Vorfahrt gewähren. Die Ampel soll nur noch angehen, wenn Kinder die Straße queren möchten. So weit der Vorschlag.

Bürgermeister Frank Volk bremste gleich die aufkommende Euphorie: "Die Verkehrsströmungen werden vom Landratsamt nicht so beurteilt wie von uns", sagte er. Nach Ansicht der Stadt sei die Hauptstrecke von der Altstadt kommend in den Tunnel und umgekehrt, was das Landratsamt aber anders sehe. "Jetzt wollen wir immerhin eine Optimierung der Ampelschaltung erreichen", so Volk, der das Problem aus eigener Erfahrung kennt: Wenn er vom Rathaus über die B 45 durch den Tunnel nach Hause auf den Hollmuth fahre, seien nicht ein einziges Mal alle Ampeln grün: "Im Regelfall stehe ich an drei roten Ampeln – nur manchmal sind es zwei, aber mindestens ist es eine Ampel", erzählte er. Dies sei nach wie vor der Hauptgrund, dass der Tunnel noch nicht so genutzt werde, wie sich dies die Stadt wünsche.

"Die Stadt Neckargemünd hat keinerlei Rechte, verkehrsrechtliche Anordnungen zu treffen", betonte der Bürgermeister. Nur bei den Maßnahmen im Rahmen des Lärmaktionsplans, bei dem bekanntlich eine Temporeduzierung für die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B 37 in der Diskussion ist, dürfe man mitreden. "Ansonsten dürfen wir nicht in den Verkehr eingreifen." Volk bedauert noch immer, dass keine Kreisverkehre an den Tunnel-Enden gebaut wurden. Diese seien unter anderem wegen des hohen Verkehrsaufkommens abgelehnt worden. "Dabei gibt es gerade zur Autobahn A 6 hin zahlreiche Gemeinden mit Kreiseln, in denen ein Riesenverkehrsaufkommen herrscht", so Volk. "Und ausgerechnet bei uns wird es abgelehnt." Am Tunnel-Ende auf Neckarseite sei wenig Platz, aber da gebe es sicher auch eine andere Lösung. "Ich bin gelernter Bankkaufmann", betonte Volk. "Die Fachleute wissen es besser."

Dietmar Keller (SPD) wollte die Absage nicht einfach hinnehmen: "Wir müssen nicht alles schlucken", kritisierte er. "Es ist auch schon viel Mist von Fachleuten gekommen." Die Aussagen müssten kritisch hinterfragt werden. "Wir haben alles mehr als kritisch hinterfragt", betonte Fachbereichsleiter Mario Horvath. Ziel sei nun, eine Steuerung der Ampeln über die Tunnelleittechnik zu erreichen. "Wenn man von der B 45 kommend mit Tempo 50 in den Tunnel fährt, soll die Ampel am Tunnelausgang grün sein", so Horvath. "Wenn man aber 70 fährt, ist sie noch rot."