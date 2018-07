Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Wilhelmsfelder Vorwahl und Postleitzahl in Dossenheim - gibt’s nicht? Gibt’s wohl! Und zwar auf dem Weißen Stein, dem "Dossemer Hausberg". Er ist mit 548,10 Metern der höchste Punkt der Bergstraßengemeinde. Die dort befindliche Höhengaststätte gleichen Namens liegt auf Dossenheimer Gemarkung, hat aber eine Wilhelmsfelder Vorwahl und Postleitzahl. Wer hier anruft, wählt also 06220 statt 06221 und schreibt besser 69259 statt 69221 auf seinen Brief. Nur, wie kommt’s?

Die Antwort auf das Kuriosum findet sich in den 1970er Jahren. Damals wurde der weithin bis in die Rheinebene sichtbare, 108 Meter hohe Fernmeldeturm der Deutschen Telekom AG gebaut - und auch die Telefonleitung verlegt. Diese kommt aus dem geografisch deutlich näher gelegenen Wilhelmsfeld.

Carmelo Caruso ist Wirt der Höhengaststätte. Foto: Alex

"Damals war es technisch noch nicht möglich, die Vorwahl zu ändern", erklärt Carmelo Caruso. Zusammen mit seiner Frau Sabine bewirtet er die Höhengaststätte seit November 1995, weiß aber auch über die frühere Historie bestens Bescheid.

Auch der Strom kommt seit 1976 aus Wilhelmsfeld hoch zum Weißen Stein, zuvor wurde die Höhengaststätte durch ein eigenes Stromaggregat autark betrieben. Die Gaststätte und die Anwohner der vermieteten Wohnung sind in Dossenheim registriert.

"Die Leute sind bei der Gemeinde gemeldet, auf deren Grund und Boden sie leben", erklärt Hans Lorenz. Für Dossenheims Bürgermeister ist die ungewöhnliche Lösung auf dem Weißen Stein nichts Besonderes. Der Rathauschef: "Wir gehen so etwas immer pragmatisch an, liefern zum Beispiel für nahegelegene Heidelberger Objekte Wasser."

Apropos Wasser: Das wird für den Weißen Stein ebenfalls über die Leitungen des Luftkurorts bezogen. Abgerechnet wird aber mit der Gemeinde in Dossenheim - und zwar zum Dossenheimer Preis. Der ist zum Vorteil der Carusos und ihrer Mieter in der Bergstraßengemeinde niedriger als in Wilhelmsfeld. Abgelassen wird das Wasser den Berg hinab.

"Wir haben mittlerweile eine eigene Leitung, die nach Dossenheim herunterführt", erklärt Caruso. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Feuerwehr die Fahrstraße zum Dossenheimer Hausberg hoch mühte, um dort Frischwasser in den Tank zu füllen - und das Abwasser abzuholen.

Nur Briefe und Pakete sind weiter an Wilhelmsfeld adressiert. Die Post nutzt den asphaltierten Weg, der vom Wanderparkplatz "Langer Kirschbaum" an der Landesstraße L596 zwischen Wilhelmsfeld und Ziegelhausen zum Gipfel führt. "Die haben einen Schlüssel für die Schranke, das funktioniert meist reibungslos", so Caruso.

Probleme bereitet eher die Witterung: "Wenn es hier oben eisglatt ist, dann wird das eine oder andere Paket zurückgeschickt oder landet in Dossenheim." Irrfahrten der Boten sind aber selten, die wissen Bescheid - im Gegensatz zu manchem Besucher.

Denn beim Thema Navigation wartet die nächste Kuriosität. Wer bei verschiedenen Geräten "Weißer Stein" als Ziel eingibt, bekommt völlig unterschiedliche Ergebnisse. Mal lautet die Adresse "Waldstraße", mal "Am Weißen Stein 1", mal spuckt die Anzeige auch "Unbekannter Name" aus. Die umständliche, aber sicherste Lösung: Talstraße Dossenheim als Ziel eingeben und der knapp fünf Kilometer langen Asphaltstraße in den Wald hinauf folgen.

Bestrebungen, den Sonderstatus zu ändern, gibt es nicht - zumindest die in Dossenheim wohnende Carusos haben keine. "Die Telefon-Vorwahl anzupassen, wäre im digitalen Zeitalter leicht möglich", weiß Carmelo Caruso. "Aber den Gästen ist die Nummer bekannt - warum sollten wir sie also ändern?"

Zumal das Einzugsgebiet der Höhengaststätte nicht nur Dossenheim oder Wilhelmsfeld, umfasst, sondern bis tief in die Rheinebene reicht. Wer also auf dem Weißen Stein anruft, wählt auch künftig die Wilhelmsfelder Vorwahl - und landet in Dossenheim.