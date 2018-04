Dossenheim. (bmi) Sie sind zwei bis vier Meter hoch, bestehen aus Holz und ein paar Schrauben und sind in jedem Wald zu finden: Hochsitze. "Sie geben uns die Möglichkeit, getarnt längere Zeit an einem Ort zu verbringen, an dem Wild vorbeikommt", beschreibt Alexander Thon ihre Funktion. Hier sitzt der Jäger "über dem Wind", sprich außerhalb der Witterung der Tiere. Zudem bietet die erhöhte Position eine bessere Sicht für den Jäger und vor allem mehr Sicherheit für Unbeteiligte, weil durch den größeren Winkel "in den Boden geschossen wird", wie Thon erklärt.

Der 46-Jährige muss es wissen. Schließlich ist er zum einen Leiter des Hegerings 1 in Heidelberg Nord, zum anderen von klein auf auf Jagd. "Ich mache das, seit ich laufen kann", erzählt er. Thon hat also schon jede Menge Zeit auf Hochsitzen aller Art verbracht. Von einfachen, offenen Leitern mit schlichter Sitzgelegenheit bis hin zu komfortablen Schlafskanzeln inklusive Ofen. "Da gibt es alles, was man sich vorstellen kann", sagt Thon. Er selbst mag es eher schlicht. "Für vier, fünf Stunden in der Nacht brauche ich kein Wochenendhaus hinstellen."

In Dossenheim, wo er zusammen mit seinem Vater Joachim Thon und einem dritten Pächter 1000 Hektar bejagt, geht es eher pragmatisch zur Sache. Soll heißen: Geschlossene, einfache Kanzeln sind neben offenen Leitern die Wahl - oder wie Thon sagt: "Eine Kiste mit einem Dach obendrauf und einem alten Gartenstuhl drin." 90 Prozent der Dossenheimer Hochsitze bauen die Thons in Eigenregie.

Was es dazu braucht? Kreissäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber - und natürlich jede Menge Holz. "Eine gewisse handwerklich Begabung hilft auch, aber die sollte ich als Unfallchirurg mitbringen", schmunzelt Thon. In der Regel werden geschälte Douglasien verwendet. Ein Hochsitz hat eine Lebensdauer von gut 15 Jahren - vorausgesetzt er wird nicht nass.

Rund 20 Ansitze stehen im Dossenheimer Jagdgebiet. Die meisten an Wiesen und Lichtungen, wo gerade Rehe gerne ihre Nahrung aufnehmen. Aber zunehmend auch am Forstrand, um Wildsäue aus den Weinbergen und Feldern, wo sie Schäden anrichten, in den Wald zurückzutreiben. "Dort sieht es der Förster gerne, wenn sie den Boden aufwühlen", weiß Thon.

Egal, wo sie stehen: die Hochsitze sollen am besten "unsichtbar sein". Im gut besuchten Dossenheimer Wald sei aber nicht zu verhindern, dass Unbeteiligte auf einem Ansitz "rumturnen, denn hier springen überall Leute herum", so Thon. Mutmaßliche Zerstörungen habe er hier aber noch nie erlebt. "Zum Glück, denn da gibt es ganz andere Reviere." Als Hegeringleiter weiß er von Fällen, bei denen die Leitersprossen angesägt wurden - "da hat es die Jäger dann vom Hochsitz runtergehagelt."