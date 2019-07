9127 Kilometer: Das ist die stolze Bilanz der Stadtradeln-Gruppe des Nußlocher Radsportclubs (RSC). Damit belegt das 22-köpfige Team den Spitzenplatz in der Region rund um Heidelberg. Dabei war dieser Erfolg zunächst gar nicht absehbar, wie Teamkapitänin Carolin Rauth erzählt.

"Als ich Mitglieder fürs Team mobilisieren wollte, lief es erst ganz schön müde an", berichtet Rauth. Erst als das Stadtradeln schon voll im Gange war, kam der Stein im Verein ins Rollen. "Das war wie ein Kettenbrief", sagt die Gründerin lachend. Der späte Einstieg war aber für die Radsportbegeisterten kein Problem: "Die meisten zeichnen ihre Touren mit dem Handy auf und konnten die Kilometer dann einfach nachtragen", erklärt Rauth, die in dem 2006 gegründeten Verein Finanzvorstand ist.

Dass im Radsportclub viel Rad gefahren wird, überrascht natürlich nicht sonderlich: Bei den Touren am Wochenende kommen 70 bis 80 Kilometer pro Person zusammen, beim Training unter der Woche 50 bis 60 Kilometer. Doch das allein verhalf dem Verein nicht zum Erfolg: In der Gruppe entwickelte sich dann zunehmender Ehrgeiz. "Man hat immer geschaut, wo man steht - in Nußloch und im Team", so Rauth. "Das hat die Sache angefeuert." Auch trete gut die Hälfte der Gruppe im Alltag in die Pedale.

Den Spitzenplatz im Team selbst hat sich schließlich Werner Vetter gesichert. Mit über 1200 Kilometern wurde er am Ende der RSC-Kilometerkönig. "Er macht viele große Touren und fährt auch sonst mit dem Rad, was geht", weiß Carolin Rauth über ihren Mannschaftskollegen.

Sie selbst hat übrigens ihre ganze Familie mit ins Boot geholt: Ob zum Kindergarten, zur Schule, zum Arzt oder zum St. Leoner See - die Familie versuchte, alle Wege mit dem Rad zurückzulegen. "Das tun wir aber seit diesem Jahr eh", erklärt die dreifache Mutter. Denn die Familie hat sich bewusst dazu entschieden, eines der zwei Autos aufzugeben. "Wir wollten etwas zum Klima beitragen", sagt Rauth. "Und natürlich unseren Kindern ein Vorbild sein." Damit trifft die Nußlocher Familie den Kern der Stadradeln-Aktion. Mit den über 1400 Kilometern, die die fünf in den drei Wochen zurückgelegt haben, haben sie 200 Kilogramm CO2 eingespart. (aham)