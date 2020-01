Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Ihre Wohnung ist gemütlich bunt. An den Wänden hängen selbstgemalte Bilder in Öl- oder Acryltechnik, auf dem Sofa liegen selbstgehäkelte große und kleine Decken, auf den Regalen stehen kunstvolle Holzschnitzarbeiten, wie Handwerksburschen oder wunderschöne Schachfiguren. Das Zuhause von Monika Klaszus ist ein einziges Ausstellungsgelände. Und die Krönung ihrer Handwerkskunst sind die fantastischen Darstellungen von Gebäuden, Burgen, Puppenküchen, Kirchen und vielem mehr – allesamt aus Streichhölzern gebaut.

Die Krönung ihres kreativen Schaffens sind ihre Werke aus Streichhölzern: Monika Klaszus. Foto: Hinz

Monika Klaszus, geborene Bock, ist ein echtes Neckarsteinacher Kind. 1939 wurde sie in dem Haus geboren, in dem sie heute noch lebt. Damals war dieses elterliche Anwesen aber noch ein stattlicher Bauernhof, in den man mit Kühen und Wagen komplett hineinfahren konnte. Als ihr Vater starb, wurde der Hof zu einem Wohnhaus umgebaut, in dem Monika Klaszus ihre vier Kinder und noch zwei Pflegekinder großzog.

1964, erinnert sie sich, begann sie mit ihrer ersten Holzschnitzarbeit: einem einfachen Bleistiftbehälter. Nach und nach probierte sie andere Arten von Handarbeiten, bis sie vor zehn Jahren dann zum Streichholzbau kam – eine Beschäftigung, bei der sie, wie sie sagt, alle Sorgen um sich herum vergisst.

Zu ihrem 70. Geburtstag erhielt Klaszus als Geschenk ein kleines gläsernes Gewächshaus. Doch statt dort eine Pflanze einzusetzen, verwandelte sie das Innere kunstvoll in einen japanischen Garten mit filigranen Brücken und Büschen aus Streichhölzern. Dann wagte sie sich an größere Dinge: Es entstanden ein Bauernhaus und eine Kirche, beide sogar mit Beleuchtung. Als besonders großes Objekt konstruierte sie ein riesiges Puppenhaus mit mehr als zehn Zimmern, deren Einrichtung sie ebenfalls selbst anfertigte.

Irgendwann hatte Monika Klaszus die Idee, nicht nur irgendwelche Objekte, sondern echte herausragende Gebäude ihrer Heimatstadt nachzubauen. Und ihre Wahl fiel natürlich auf die Wahrzeichen ihrer Stadt. Für den detailgetreuen Nachbau von Vorder-, Mittel-, Hinterburg und Schwalbennest benötigte sie neun Monate und circa 12.450 Streichhölzer.

Diese Zahl kann sie so genau bestimmen anhand der leeren Streichholzschachteln, die jeweils 50 Hölzchen enthalten. Durch persönliche Ansicht und Fotos überzeugt sich die 80-Jährige immer wieder davon, dass ihre Streichholzprodukte auch genau dem Original entsprechen.

Für ihre Kreationen benutzt Monika Klaszus ganz normale Streichhölzer oder auch die längeren Kaminhölzer, dazu einfachen Uhu-Leim und eine Schere oder Seitenschneider. Für die Wände ihrer Bauten klebt sie die Streichhölzer doppellagig, dadurch haben ihre Objekte eine erstaunliche Stabilität. Beim Werkeln hat sie aber auch immer ein Erste-Hilfe-Set zur Seite, wie sie schmunzelnd erzählt. Weil sie sich beim Zuschneiden der Hölzer oft in den Finger schneidet.

Das Neckarsteinacher Rathaus aus 11 875 Streichhölzern. Foto: Hinz

Im Herbst vergangenen Jahres hat die kreative Seniorin nach dreimonatiger Bauzeit das Neckarsteinacher Rathaus von 1835 fertiggestellt und damit viel Freude bei Bürgermeister Herold Pfeifer ausgelöst. Dazu benötigte sie 11.875 Streichhölzer. Besonders knifflig war die naturgetreue Nachbildung der runden Brunnen vor der Hauptfassade. Viel Konzentration und Fantasie erforderte auch der hübsche Weihnachtsmarkt im Schnee mit winzigen Glühweinbuden und noch kleineren Figuren aus Lindenholz.

Ein Weihnachtsmarkt. Foto: Hinz

Zur Zeit arbeitet Monika Klaszus an einem bis in alle Einzelheiten genauen Nachbau der evangelischen spätgotischen Kirche. Immer wieder geht sie hin, um kein Detail zu übersehen. Die katholische Kirche wird bald folgen, und sicher findet die fleißige Streichholzbauerin noch weitere sehens- und nachbauwerte Objekte in der Stadt.