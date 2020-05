Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Eine Lehrstunde in Sachen Demokratie erhielten die Zuhörer: Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl warb in öffentlicher Gemeinderatssitzung für die vom Gemeindetag anno 2019 gestartete Aktion "1000 Bäume für 1000 Kommunen", mit der die kommunalen Vertreter durch Baumpflanzungen einen Beitrag zur Verminderung des CO2 in der Luft erreichen wollen. Auch die dazu kontaktierte Forstbetriebsgemeinschaft unterstütze diese Kampagne, sagte sie. Deshalb schlug sie zur Abstimmung vor, dass die Gemeinde 500 Bäume selbst pflanze und der Rest über Privatwaldbesitzer oder mittels Subventionen zum Tragen komme, beispielsweise durch Kirchen, Schule, Unternehmen oder Vereine.

"Solche Aktionen sind rein symbolischer Natur"

Mit diesem Vorschlag machte die Bürgermeisterin zunächst einmal die Rechnung ohne das Gremium. Denn Peter Schäfer (SPD) sprach sofort die "Sinnhaftigkeit dieser Initiative" an, zumal Wald "großflächig die Kommune" umgebe und "wir schon gar keine Douglasien-Monokulturen brauchen". Auch habe man in den vergangenen Jahren regelmäßig große Batzen an Geld in die "energetische Sanierung unserer Gemeindegebäude" investiert und leiste auch zukünftig "einen großen und sinnvollen Beitrag zur CO2–Reduzierung". Deshalb könnten die Sozialdemokraten nur einer solchen Option zustimmen, wenn alle Bäume zur Weitergabe an "private Waldbesitzer gehen und wir damit die Möglichkeit zur Aufforstung von Käferbrachen und Sturmflächen unterstützen".

"Solche Aktionen sind rein symbolischer Natur und haben keinerlei Auswirkungen auf das Klima selbst", erklärte dazu Johannes Fink für die Freie Liste Heiligkreuzsteinach (FLH). Deshalb hielt der ausgewiesene Umwelt- und Naturschutzaktivist diese Maßnahme zwar in anderen Gemeinden für sinnvoll, aber "noch lange nicht bei uns". Denn "wir ersaufen bekanntlich im Wald", betonte er stattdessen.

Bürgervertreter vermisst Wiesen und Äcker

Aufgrund seiner Kenntnis als Streuobstwiesenverfechter und Betreuer von Nistkästen vermisste Fink schon lange jene frühere Kulturlandschaft, die "Wiesen und Äcker" prägten. Im Gegensatz dazu dominiere heute rund um Heiligkreuzsteinach der Wald als Monokultur, der bis tief hinunter in die Talauen reiche. "Dazu ist es gekommen, weil Wiesen und Äcker aufgeforstet und Flächen nicht mehr bewirtschaftet und gepflegt werden", erkannte er das Übel. Er prangerte dabei die industrielle Nutzung des Waldes und seine Ausbeutung als Rohstofflager an.

Hinzu gesellt sich aus seiner Sicht "noch der Ausbau der Windkraft", und dies alles versehen unter "dem Deckmäntelchen des Klimaschutzes". Deshalb lehnte Fink als engagierter Sympathisant gegen eine Industrialisierung des Odenwalds den Vorschlag der Verwaltung genauso generell ab wie danach auch Karl-Heinz Ehrhard (CDU).

Gemeinde beteiligt sich dennoch an Aktion und spendet Bäume

Die Kuh vom Eis brachten dann die Rathauschefin und der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau, Werner Fischer. "Wir werden nicht auf Teufel komm raus Bäume verschenken", warnte er hierbei vor übertriebenem Aktionismus. Deshalb formulierten beide einen neuen Antrag, dass sich die Gemeinde auf alle Fälle an der Aktion beteiligt und auch die Anschaffungskosten für jene Bäume übernimmt, die bei den Privatwaldbesitzern gepflanzt werden.

Damit konnte schließlich die Mehrheit des Gremiums leben. Trotz des geänderten Wortlautes enthielt sich Johannes Fink allerdings bei der Abstimmung. Er sah nämlich "viele Trittbrettfahrer" bei dieser Maßnahme. "Den Leuten werden Lösungen vorgegaukelt, die real nicht existieren", begründete der begeisterte Radfahrer seine Haltung gegenüber der RNZ.