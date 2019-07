Heidelberg/Heiligkreuzsteinach. Jahrelang hat ein Altenpflegehelfer ein Mädchen sexuell missbraucht. Das Heidelberger Landgericht verurteilte den Mann jetzt zu drei Jahren und zehn Monaten Haft. Die Jugendschutzkammer sprach den Mann wegen des schweren sexuellen Missbrauchs in 21 Fällen schuldig.

Die Taten liegen bis zu 20 Jahre zurück. Von 1999 bis 2004 verging sich der Mann mehrfach an dem Opfer, das damals zwischen sieben und zwölf Jahre alt war. Das Kind hatte zuvor in einem therapeutischen Heim gelebt und kam 1999 bei liebevollen Pflegeeltern im Odenwald unter, die es später adoptierten.

Der Angeklagte ist ein Neffe dieses Ehepaares. Mehrfach habe er das Kind bei Familienfeiern missbraucht, sagte die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn. So auch bei der kirchlichen Segnung im Haus der Pflegeeltern. Dort verging er sich in einer Abstellkammer an der Achtjährigen. Zu weiteren Taten kam es bei Geburtstagsfesten sowie an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und das sowohl bei den Pflegeeltern des Opfers als auch im Haus seiner eigenen Familie in Heidelberg. Einmal missbrauchte er das Kind im Gebüsch eines Spielplatzes in der Weststadt.

Im März 2004 kam es bei einer Konfirmationsfeier zur letzten Tat - im Toilettenraum eines Gasthauses in Heiligkreuzsteinach. Kurz darauf teilte er der inzwischen Zwölfjährigen mit, dass seine Freundin schwanger von ihm sei. Und dass er deshalb den Umgang mit ihr beenden werde. "Es war ein Schlag für sie", sagte die Vorsitzende Richterin Kuhn. "Sie hat ihn gerne gemocht." Die Beziehung habe sie später fortgesetzt, als sie älter war.

Die heute 28-Jährige hat lange über das geschwiegen, was ihr als Kind widerfahren ist. Erst im Zuge einer Psychotherapie konnte sie darüber sprechen und sich auch den Adoptiveltern offenbaren. Ende 2018 wurde deren Neffe verhaftet. Seither sitzt der geschiedene Mann in Untersuchungshaft. "Alte Sünden werfen lange Schatten", sagte Richterin Kuhn.

In dem nichtöffentlichen Prozess hatte der Mann ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dabei erklärte er sich bereit, der Frau 18.000 Euro zu zahlen. "Sie haben Verantwortung übernommen. Das rechnen wir Ihnen hoch an", sagte Kuhn. Ein Geständnis sei für Opfer von Sexualstraftaten sehr wichtig. Viele hätten Angst, dass man ihnen nicht glaube.

Das durch schwierige Lebensumstände vorbelastete Kind sei damals auf der Suche nach Zuneigung gewesen, erklärte die Richterin. Der Angeklagte habe dessen Vertrauen ebenso ausgenutzt wie das der Pflegeeltern. Diese seien "ein letzter Anker" gewesen, sonst wäre das Kind "untergegangen", glaubt Kuhn. Sie hoffe, dass nun Frieden in der Familie einkehre. Und dass die Frau die Vergangenheit in der Psychotherapie aufarbeiten könne. Auch der Angeklagte ist zu einer Therapie bereit.

Kinder, die sexuell missbraucht wurden, fühlten sich oftmals schuldig, sagte Silvio Käsler, der das Opfer vertrat. Demnach schwiegen sie lange über das, was ihnen angetan wurde. Seine Mandantin zeigte sich am Ende des Prozesses erleichtert und konnte sogar etwas lächeln. Das Urteil ist rechtskräftig.