Heiligkreuzsteinach. (cm) Die erste Bilanz ist erfreulich: Bei bislang rund 150 Tests in der Corona-Teststation in Heiligkreuzsteinach war bisher lediglich ein Ergebnis positiv. Dies teilt Ulrich Kloß vom Pflegedienst "Kur" auf RNZ-Anfrage mit, der die Schnelltests in der örtlichen Steinachtalhalle mit Unterstützung der Gemeinde durchführt. "Es funktioniert ganz gut, das Angebot wird angenommen", berichtet Kloß. Bis einschließlich dem gestrigen Donnerstag wurden fünf Testtage angeboten. "Wir hätten zwar gedacht, dass noch mehr los ist", sagt der Inhaber. Aber so käme es zum Glück nicht zu den anfangs befürchteten langen Wartezeiten und Schlangen.

Am vergangenen Montag war der erste Schnelltest positiv. Wie vorher für solche Fälle in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises festgelegt, muss sich die Person sofort in Quarantäne begeben. Am folgenden Tag wird dann in der örtlichen Hausarztpraxis ein aussagekräftigerer PCR-Test durchgeführt. Wie dieser ausfiel, ist dem Pflegedienst allerdings nicht bekannt.

Besonders gut kommt das Angebot bei mehreren Firmen an, die ihre Mitarbeiter regelmäßig in der Steinachtalhalle testen lassen. In den kommenden Wochen sollen nun auch das Personal des örtlichen Kindergartens und Lehrer der Grundschule getestet werden. Das Land stelle zwar Tests zur Verfügung, weiß Kloß. Doch diese seien nur für einen Abstrich durch die Nase gedacht, den aber die meisten Personen als unangenehm empfinden würden. Die Tests, die der Pflegedienst einsetzt, sind auch für den "beliebteren" Rachenabstrich zugelassen. Nun soll geklärt werden, wer die Kosten trägt.

Wegen des hohen Aufwands sollen ab der kommenden Woche alle Tests donnerstags stattfinden – und nicht wie bisher auch montags. "Mehrere Gemeinden haben angerufen und sich für das Hygienekonzept interessiert", erzählt Kloß und betont: "Testen ist das A und O, um die Lage in den Griff zu bekommen."

Die Corona-Teststation in Heiligkreuzsteinach ist das erste Angebot dieser Art im Heidelberger Umland und besteht seit Anfang Februar. Unter dem Motto "Heiligkreuzsteinach testet" können sich Bürger ohne vorherige Anmeldung auch künftig donnerstags von 16 bis 18 Uhr testen lassen. Die Gemeinde stellt hierfür kostenlos die Steinachtalhalle zur Verfügung. Jeder Test kostet 20 Euro. Mit den Einnahmen sollen der Test an sich sowie Schutzkleidung des Personals und das Bereitstellen von Desinfektionsmittel bezahlt werden. Was übrig bleibt, geht an die Gemeinde. Der Überschuss soll einem karitativen Zweck zugutekommen. Auch Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl ließ sich testen – mit negativem Ergebnis.