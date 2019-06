Heiligkreuzsteinach. (aham) Die brennende Ladung eines Müllfahrzeugs hat am Dienstagmorgen in Heiligkreuzsteinach für Aufruhr gesorgt. Wie Feuerwehrkommandant Florian Koessler berichtet, wurde seine Truppe gegen 7.45 Uhr an die Kreuzung von Rabelsacker, Bannholz- und Geibergstraße gerufen. Denn dorthin hatte der Fahrer eines AVR-Müllwagens geistesgegenwärtig seine Ladung gekippt. Zuvor hatte sein Kollege, als er eine Mülltonne entleeren wollte, Flammen im Inneren entdeckt. Dabei atmete er auch den Qualm ein und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 34 Kräften im Einsatz, darunter auch Kameraden aus Schönau. "Als wir ankamen, haben sechs bis acht Kubikmeter Müll auf der Straße lichterloh gebrannt", so Koessler. Als erstes wurden Glutnester im Heck des Müllwagens gelöscht, dann war der brennende Müllberg selbst an der Reihe. Dafür wurde er mit dem Radlader des örtlichen Bauhofs auseinandergezogen, berichtet der Kommandant.

Die Befürchtung, dass das Feuer den nahen Wasserhochbehälter und den Stromkasten beschädigt hatte, bestätigte sich nach einer Untersuchung von Experten nicht. Am Nachmittag musste allerdings eine Spezialfirma kommen und eingebrannte Plastikmüllreste von der Straße entfernen.