Von Karin Katzenberger-Ruf

Heiligkreuzsteinach. Am Beachvolleyballfeld des VfL Heiligkreuzsteinach haben sechs Burenziegen ganze Arbeit geleistet: Innerhalb weniger Wochen machten sie eine mächtige Brombeerhecke nieder. Die Rasse, die ihren Ursprung in Südafrika hat, ist besonders gelenkig und kann sogar auf Hecken klettern. Über die "Mähmaschinen auf vier Beinen" berichtete die RNZ schon vor rund vier Jahren.

Damals hatte Anja Schork-Raabe vier weibliche Tiere aus einer Herde in Bammental in ihre Obhut genommen. Inzwischen kamen zwei Böcke dazu. Ihr Ziel war schon damals, die Ziegen zur Landschaftspflege zu nutzen. Das funktioniert bereits seit drei Jahren. Allerdings sind die Ziegen im Gegensatz zu Schafen keine lebendigen Rasenmäher. Sie brauchen schon größere Flächen ab etwa 1000 Quadratmeter, um sich wohlzufühlen und satt zu werden.

"Määäh, määäh!" Neuer Einsatzort der gefräßigen Ziegen ist nun das Gelände hinter einem denkmalgeschützten ehemaligen Bauernhaus in der Weinheimer Straße. Als Anja Schork-Raabe mit dem Leckerli "trocken Brot" auftaucht, wird sie freudig begrüßt und muss jede Menge Streicheleinheiten verteilen. Franklin, der Bock, ist besonders verschmust. Die "Ziegen-Mama" ist Vorsitzende des vor sieben Jahren gegründeten Vereins für artgerechte Pferdehaltung, Erhalt der Reitkultur und der Landschaft (APfEL). "Unser Ziel, hier eine Reitanlage zu eröffnen, werden wir leider nicht realisieren können, dafür finden wir hier kein Gelände", so die Vereinsvorsitzende beim Vor-Ort-Termin mit den Ziegen. Dort ist stattdessen der Erhalt von Streuobstwiesen ein Thema. Hinter dem Bauernhaus gibt es nämlich eine, auf der der Verein "ApfEL" schon drei Obstbäumchen gepflanzt hat.

"Das war einst der Gemüsegarten meiner Oma, dort hat sie noch mit über 90 Jahren gearbeitet" erinnert sich Stefan Beckenbach, der mit seiner Familie in dem Bauernhaus lebt. "Wenn ich morgens aus dem Fenster schaue und die Ziegen grasen sehe, fühle ich mich wie im Urlaub in den Bergen", sagt er. Er schaut ihnen auch gern beim Wiederkäuen zu und hat dabei den Eindruck, dass die Ziegen "Siesta" machen. Auf seinem Grundstück haben die Tiere übrigens noch einiges wegzuknabbern. Für diesen Sommer sind die Wiederkäuer schon ausgebucht.

Was ist der Lohn für ihre Arbeit? Anja Schork-Raabe geht von 50 Cent pro Tier und Tag aus. Das ist die "Spendenbasis" für den Einsatz. Dazu muss man wissen: Wo die Ziegen weiden, muss auch ein Zaun gezogen werden. Das lohnt sich erst bei einer gewissen Grundstücksgröße. Dazu kommt der Transport der Ziegen mit dem Pferdeanhänger zu ihrem Einsatzort. Doch der Verein will nun mal was für den Erhalt der Landschaft im Odenwald tun und legt sich dafür mächtig ins Zeug.

Zumindest die weiblichen Ziegen von Anja Schork-Raabe haben "blumige Namen" aus dem Englischen, die hat sich ihre Tochter ausgedacht. Burenziegen sind seit 1977 in Deutschland heimisch. Sie gelten als Abkömmlinge der "Hottentottenziegen": mit kinnlangen Hängeohren und Ramsnase.