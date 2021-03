Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Den offiziellen Akt zu ihrer erneuten Amtseinführung hatte sich die für weitere acht Jahre wiedergewählte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl natürlich "ganz anders" vorgestellt. Nämlich zusammen mit den dann jubilierenden Vereinen und Bürgern sowie mit "ein bisschen ,Small Talk’ bei Sekt und Häppchen" nach der Einführung in der Odenwaldhalle. So aber machten der Rathauschefin bei der Zeremonie die stringenten Vorschriften in Folge der Corona-Pandemie einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Gewohnt tatkräftig und um keine Idee verlegen, ließ sie sich das vorgegebene Ritual dennoch nicht vermiesen.

Sie packte das Verfahren direkt vor die nachfolgende Gemeinderatssitzung, lud neben den ohnehin teilnehmenden Persönlichkeiten noch weitere Leute ein und forderte – gleichsam als Eintrittskarte – einen negativen Corona-Schnelltest, den der örtliche Pflegedienst vornahm. "Damit sind wir auf der sicheren Seite", bat Pfahl jeden Gast, der zudem einen Mund- und Nasenschutz tragen musste, um Verständnis.

Diese Vorgehensweise löste logischerweise ganz verschiedene Reaktionen aus. So umging Landrat Stefan Dallinger den Vor-Ort-Test – er konnte ein aktuelles Zertifikat vorweisen. Mit doch etwas flauem Gefühl in der Magengegend ließ dagegen der Oberbürgermeister Hockenheims und ehemalige Bürgermeister Schönaus, Marcus Zeitler, die gesamte Prozedur über sich ergehen. Zwar lägen bei ihm "jede Menge Testate im Auto", wie er sagte, aber "leider keine brandaktuellen".

Der "Hockenheimer", der einst dem Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau vorsaß, durfte sofort nach dem Test in die Halle, saß aber wie die anderen Teilnehmer im Prinzip auf Abruf dort. "Sollte das Ergebnis positiv sein, holen wir Sie sofort wieder aus der Halle", teilte Miriam Schmid jedem mit, bevor sie die Abstriche zur Auswertung ihrer Mutter Karin Kloß übergab.

Wie bei den beiden Ehrenbürgern der Odenwaldkommune, Günter Ewald und Karl Brand, gab es über die gesamte Zeit hinweg absolut keine Beanstandungen. Der christdemokratische Gemeinderat Karl-Heinz Ehrhard konnte als Erster Bürgermeisterstellvertreter deshalb das gesamte Prozedere problemlos abspulen. Zum zweiten Mal nach 2013 nahm er äußerst routiniert die Verpflichtung vor und erinnerte an "das traumhafte Wahlergebnis" Pfahls bereits im ersten Wahlgang von über 96 Prozent.

"In der vergangenen Amtsperiode haben Sie zusammen mit dem Gemeinderat viele Maßnahmen und Projekte auf den Weg gebracht und verwirklicht", erklärte Ehrhard die hohe Stimmenzahl. Darüber hinaus sei es ihr gelungen, "die unterschiedlichen Wünsche der Bevölkerung, der Verwaltung und des Gemeinderats miteinander abzuwägen und das Machbare und das Finanzierbare vom Wünschenswerten zu trennen". Daher forderte Ehrhard weiterhin "mutige Entscheidungen" und verband dies im Beisein der beiden weiteren Fraktionssprecher Johannes Fink (Freie Liste Heiligkreuzsteinach) und Peter Schäfer (SPD), mit der Überreichung einer nagelneuen Amtskette.

Während der Rathauschef von Wilhelmsfeld, Christoph Oeldorf, als Vertreter des GVV und des Bürgermeistersprengels der wieder gekürten Amtsinhaberin mit humorvollen Worten einen "Gutschein zur Auffrischung der Geselligkeit" in der Pfalz überreichte, hob Landrat Dallinger das hohe Demokratieverständnis Pfahls hervor und lobte ihre "empathische und hochkompetente" Art: "In Ihren Adern muss statt Blut Steinachwasser fließen", verwandte er für das hervorragende Zwischenzeugnis einen bildhaften Vergleich.

Und dieser spiegelte sich auch in der Replik Sieglinde Pfahls deutlich wider, als sie auf die "besten Lösungen für unser schönes Dorf" einging. Getragen von einer ganz persönlichen Liebeserklärung an ihren Mann Dieter, rief sie am Ende dazu auf, "gemeinsam für unsere Gemeinde Gutes zu tun". Damit dies niemandem trotz der Coronakrise schwer fiel, hielt die Bürgermeisterin für jeden noch eine "Umtrunk-to-go-Tasche für daheim" bereit. Gefüllt war sie mit Wurst, Brot und Bier.