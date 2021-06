Heiligkreuzsteinach. (el) Es gibt wieder Ärger um die Windkraft: An der Landesgrenze zu Baden-Württemberg bei Heiligkreuzsteinach sollen auf hessischem Grund mehrere Windräder errichtet werden, wie nun in der Sitzung des Gemeinderates der Odenwaldgemeinde bekannt wurde. Der Gegenwind könnte dieses Mal aber zu spät kommen.

Es war Jan Sonnberger (FLH), der nach neuen Entwicklungen bei geplanten Standorten für Windkraftanlagen in der Region fragte. Dabei bezog er sich eigentlich eher auf die Ankündigung der neuen Landesregierung, dem in ganz Baden-Württemberg ins Stocken geratenen Ausbau frischen Wind zu verleihen. Dies nahm Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl zum Anlass, zusammen mit dem Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau (GVV), Werner Fischer, über die ganz aktuellen Entwicklungen der Planungen der hessischen Nachbarn zu informieren.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hatte bei der ersten Änderung des "Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien" 2019 für Südhessen Planungen zur Anhörung vorgelegt, in denen zwar an dem bereits enthaltenen Standort Stillfüssel festgehalten werden sollte, jedoch das ebenfalls an GVV-Gemarkung, nämlich in Heddesbach, angrenzende Ausweisungsgebiet "Flockenbusch" als Ausschlussgebiet dargestellt war. Diesen Planungen hatte der GVV zugestimmt. Nun wurde bekannt, dass in der Beschlussvorlage für die am kommenden Freitag, 2. Juli, stattfindende Regionalversammlung Südhessen eben genau dieses Gebiet "Flockenbusch" plötzlich als Vorrangfläche ausgewiesen wurde – versehen mit dem Hinweis, dass eine neuerliche Anhörung nicht erforderlich sei.

Werner Fischer sieht darin ganz klar einen Verstoß gegen geltende Offenlegungs- und Anhörungspflichten. "Eine solche 180-Grad-Wende ohne erneute Offenlage und Anhörung ist schlichtweg nicht zu akzeptieren," so Fischer in seinen Erläuterungen. Die Zeit sei allerdings zu kurz, um beim Regierungspräsidium Darmstadt gegen diese Vorgehensweise ein Veto einzulegen. Hier habe es in der Vergangenheit ohnehin keine guten Erfahrungen in Sachen Kommunikation gegeben. "Wir können nur darauf hoffen, dass die erfahrenen Politiker in der Regionalversammlung wissen, dass so etwas eigentlich nicht geht, und dieser Beschlussvorlage nicht zustimmen", so Fischer. Sollte dies doch der Fall sein, sehe er keine andere Möglichkeit, als dass der GVV rechtliche Schritte gegen diesen Beschluss prüfen lasse.

In einer gemeinsamen Resolution hatten die vier Mitgliedsgemeinden Heiligkreuzsteinach, Schönau, Wilhelmsfeld und Heddesbach bereits im Jahr 2017 erklärt, dass sie mit den Planungen der hessischen Nachbarn nicht einverstanden sind. "Es ist ja nicht so, dass wir gegen Windkraftanlagen sind, nur möchten wir erreichen, dass hier mit Maß und Ziel agiert wird, und Windräder nur dort entstehen, wo sie auch sinnvoll sind", so Fischer. "Wenn es sein muss, werde ich den GVV-Kommunen empfehlen, den Klageweg zu beschreiten, wir sind nicht bereit, hier klein beizugeben." Das Steinachtal und Heddesbach würden von Windrädern eingekesselt. "Wir müssen auch die Lebensqualität der Bürger und den Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft im Blick behalten", meint Fischer. Zudem gebe es keine neuen Erkenntnisse zu den geplanten Anlagen auf der Ursenbacher Höhe. Wenn diese kommen, sei das Verbandsgebiet des GVV rundherum umgeben von Windrädern.