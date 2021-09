Heiligkreuzsteinach/Heddesbach. (bmi) Aus einer Strecke von gut sieben werden vorerst 28 Kilometer, aus knapp zehn rund 35 Minuten Fahrzeit. Das sind die Begleiterscheinungen, die die Sperrung der Kreisstraße K4118 zwischen Heiligkreuzsteinach und Heddesbach mit sich bringt.

Seit Montag und bis voraussichtlich 6. Oktober wird dort die Fahrbahndecke im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises erneuert, auf circa 400 Meter Länge beginnend an der Einmündung in die Landesstraße L535. Und zwar unter Vollsperrung, was die Direktverbindung zwischen den beiden Odenwaldgemeinden vorerst kappt. 2300 Quadratmeter Asphalt werden laut Landratsamt für rund 70.000 Euro saniert.