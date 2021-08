Heiligkreuzsteinach. (RNZ/lyd) Die Straßen im Odenwald sind bei schönem Wetter vor allem an Wochenenden ein beliebtes Ziel von Motorradfahrenden. Wie das Landratsamt mitteilt, fahren täglich durchschnittlich 750 Kraftfahrzeuge auf der Kreisstraße K4118 in Heiligkreuzsteinach. Dazu kommen an Sonntagen bis zu 700 Motorräder zusätzlich.

Der damit verbundene Lärm hat zu zahlreichen Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner über den geführt. Dieser ist in großen Teilen von Heiligkreuzsteinach zu hören und wird besonders an den Ruhetagen am Wochenende als sehr störend empfunden. Dass von Motorrädern sehr hoher Lärm ausgeht, belegt auch eine Auswertung von Messgeräten durch das Land.

Um an die Vernunft der Bikerinnen und Biker zu appellieren und um Rücksicht auf die Anwohnenden zu werben, wurde nun ein Motorradlärm-Display beschafft und in Betrieb genommen. Dieses misst den Lärm und zeigt bei erhöhten "LEISER" an. Durch die direkte Ansprache sollen die Fahrer für die Problematik sensibilisiert werden und auf ihre Fahrweise anpassen.

Das Landesministerium für Verkehr hat Motorradlärm-Displays als präventive Lärmminderungsmaßnahme auf mehreren Pilotstrecken erprobt, zur Serienreife entwickeln lassen und fördert die Anschaffung der Displays durch Kommunen und Landkreise mit 4000 Euro - so auch in Heiligkreuzsteinach. Die Restkosten von rund 13.000 Euro investierte der Kreis.