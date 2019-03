Heiligkreuzsteinach. (cm) Kurz nach 1 Uhr war der Großeinsatz für die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag zu Ende. Gegen 17.15 Uhr war bekanntlich am Montag im Dachgeschoss eines älteren Einfamilienhauses am Marktplatz aus nach wie vor unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Flammen waren zwar schnell unter Kontrolle, doch es dauerte, bis auch das letzte Glutnest gefunden und gelöscht war. Das Feuer hatte sich nämlich in die Decke zwischen dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss ausgebreitet, wie Feuerwehrkommandant Florian Koessler berichtet. Problematisch sei ein älterer Kunststoffboden gewesen, der noch unter dem Laminat lag. Die Decke musste auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern "geöffnet" werden, um an die Glutnester zu kommen.

Gegen 20 Uhr konnten die Einsatzkräfte aus Schönau, Schriesheim und Neckargemünd den Einsatz beenden. Die Heiligkreuzsteinacher Wehr blieb noch bis Mitternacht zur Brandwache vor Ort. Anschließend wurde das Gebäude von der Polizei versiegelt. Diese ermittelt nun wegen der Brandursache. Laut den Beamten beträgt der Schaden etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der 65-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

Wie Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl berichtet, wurde der Mann vorerst im "Goldenen Hirsch" untergebracht. "Es ist tragisch, wenn man sein Hab und Gut verliert", sagt sie. Pfahl lobt die Arbeit der Feuerwehr und zeigt sich beeindruckt: "Alles lief wie am Schnürchen und alle verstanden sich blind." Zur Stärkung besorgte sie mehrere große Pizzen.

Die Bürgermeisterin war übrigens gerade in einer Sitzung im Rathaus, als das Feuer ausbrach. Das Thema: der Kauf eines neuen Feuerwehrautos ...