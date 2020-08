Heiligkreuzsteinach. (bmi) Die Hitze hält weiter an – und damit auch die Dürre. Weil die Meteorologen auch für die nächsten Tage keinen Dauerregen, allenfalls örtliche Gewitter erwarten, bewässern viele Gartenbesitzer weiter täglich ihr Grün. In Heiligkreuzsteinach wird das nun zunehmend zum Problem. Die Gemeindeverwaltung befürchtet im schlimmsten Falle als Konsequenz sogar ein Fischsterben, weil sich Anlieger bei der Wasserentnahme an der Steinach und am Eiterbach bedienen.

Sie weist darauf hin, "dass die Wasserentnahme aus Bächen mittels Pumpen nicht erlaubt ist". In der Odenwaldgemeinde sei die Situation besonders heikel, da "die Fischteiche in der Au auf den Durchfluss von genügend Frischwasser dringend angewiesen sind." Die Verwaltung bittet deshalb ihre Bürger sehr eindringlich, auf die Ausübung des Gemeingebrauchs und des Anliegergebrauchs zu verzichten.

Ein paar Kilometer weiter flussabwärts war es jüngst auf der Steinach zu einem Fischsterben gekommen, da ein Flockungsmittel einer Kläranlage in den Bach geraten war.