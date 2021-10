Von Eva-Maria Elfner-Häfele

Heiligkreuzsteinach. Der "Heilig-Express" kommt – und die Bürgerinnen und Bürger in den Obergemeinden waren in diesen Tagen schon einmal eingeladen zum Probesitzen. Der neue Bürgerbus der Gemeinde nimmt in der kommenden Woche seinen Betrieb auf. Ab Montag, 18. Oktober, wird er viermal am Tag von und nach Heiligkreuzsteinach unterwegs sein, um die Ortsteile Hilsenhain, Bärsbach, Lampenhain und Vorderheubach an Heiligkreuzsteinach anzubinden – und damit auch an die Busse des ÖPNV.

Ob es zum Einkauf, zum Arztbesuch, zum Sport oder zur Musikschule gehen soll: Bisher ist das ohne eigenes Auto eher schwierig. Und Mütter und Väter fahren häufig als "Elterntaxi" durch die Ortsteile. Denn auch die Anbindung an die Busse, die die Schüler der weiterführenden Schule benutzen, soll mit dem neuen Angebot nun endlich verbessert werden.

Ein ehrgeiziges Projekt der Gemeinde – schließlich ist der Bürgerbus ein Versuch, die Kosten durch ehrenamtliches Engagement möglichst gering zu halten. Für die Nutzer ist das Angebot kostenfrei, jeder kann einfach einsteigen und mitfahren, erzählte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl den interessierten "Probesitzern" vor Ort. Vom Grundschüler bis zum Senior waren alle Altersgruppen vertreten, denn interessant ist der Bürgerbus für alle: für Ältere, die nicht mehr selbst mobil sind; für Menschen ohne Führerschein und Auto oder für Schülerinnen und Schüler, die am Nachmittagsunterricht teilnehmen und damit keine Busverbindung mehr in die Obergemeinden haben.

28 Ehrenamtliche Busfahrer hat die Rathauschefin bereits zusammengetrommelt, um den Fahrbetrieb aufrechtzuerhalten: Das deutet auf beeindruckend großes ehrenamtliches Engagement hin. Und was bewegt die Busfahrer dazu, sich bei dem Projekt einzubringen? "Ich möchte in der Gemeinde mithelfen und mich einbringen, und ich halte es für eine sinnvolle Sache", erklärte etwa Gerhard Eubler. Der 67-jährige Rentner habe Zeit, sich hierfür zu engagieren. Ganz anders Uwe Schulte: Der 57-Jährige ist Verkehrspilot und noch voll berufstätig. Und dennoch findet er Zeit für den Job als Bürgerbusfahrer: "Das Konzept ,Bürger für Bürger’ gefällt mir, deshalb bringe ich mich hier gerne ein". Schulte lebt seit 1995 in Heiligkreuzsteinach und freut sich sichtlich auf seine neue Aufgabe.

Und die "Probesitzer"? Marina Ewald ist begeistert: "Es ist eine tolle Initiative der Gemeinde, dass individuelle Lösungen gefunden werden." Sicher sei dies ein "Baustein zur realistischen und bedarfsgerechten Umsetzung der Mobilitätswende", fügt sie an. Für Nicole Schumacher als "Elterntaxifahrerin" ist es eine echte Entlastung: "Endlich können die Jungs nachmittags alleine zum Fußball fahren, und ich muss nicht ständig hin und her mit dem Auto", freut sich die junge Mutter über das neue Angebot. Und es sei "eine gute Investition für die Bürger", stimmt ihr Jennifer Elfner umgehend zu.

Auch Günther Ewald, Ehrenbürger und langjähriger Gemeinderat – früher selbst Busfahrer – hält den Bürgerbus für ein sinnvolles Angebot: "Man muss abwarten, wie es angenommen wird, und ob es immer genug Fahrer gibt."

In allen Ortsteilen fanden sich zahlreiche interessierte "Probesitzer" ein. Nun kann es also bald losgehen, die Fahrpläne werden in diesen Tagen noch ausgehängt. Halt macht der neue Bürgerbus immer an den jeweiligen Bushaltestellen in den Ortsteilen, ein eigens gefertigtes "Heilig-Express"-Schild soll jeweils auf das Angebot hinweisen.