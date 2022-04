Heidelberg/Leimen. (lesa) Wegen gemeinschaftlicher Nötigung hat das Heidelberger Amtsgericht am Mittwochmorgen einen Aktivisten der Organisation "Extinction Rebellion" zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt. Richterin Claudia Zimmer-Odenwälder sah die Beteiligung des 28-jährigen Lynton A. an der Blockade des Leimener Werks von Heidelberg-Cement am 5. Mai 2021 als erwiesen an.

Dabei hatten 69 Klimaschützer von "Extinction Rebellion" rund dreieinhalb Stunden Zu- und Abfahrt des Zementwerks blockiert und die Weiterfahrt zahlreicher LKWs verhindert. Der dabei entstandene Sachschaden wurde nun vor Gericht auf rund 3700 Euro beziffert.

Vor der Verhandlung veranstaltete "Extinction Rebellion" vor dem Amtsgericht eine Kundgebung. Bei dieser protestierten rund 25 Aktivisten gegen das Verfahren.