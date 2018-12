Eppelheim. (aham) Auf der Straßenbahnlinie 22 ist am Samstag, 22. Dezember, kostenloses Mitfahren angesagt. Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mitteilt, gilt dies für den ganzen Tag - also von Betriebsbeginn bis Betriebsanfang - und auf der ganzen Strecke - also zwischen der Endhaltestelle in Eppelheim bis zum Bismarckplatz in Heidelberg.

Die RNV nennt dies ein "vorzeitiges Weihnachtsgeschenk". Nach den Startschwierigkeiten habe sich der Betrieb inzwischen "deutlich stabilisiert", heißt es weiter. Zu Beginn waren etliche Bahnen nicht gekommen, verspätet oder auf falscher Strecke gefahren.